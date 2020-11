Will Smith desvela el retorno de 'El príncipe de Bel-Air'

El 13 de septiembre de 1990 la NBC emitió por primera vez 'The Fresh Prince of Bel-Air'. Después de 6 temporadas y 148 episodios, la serie llegó a su fin el 23 de mayo de 1996 y pese a que la mítica mansión de la familia Banks en 805 Saint Cloud Road de Los Ángeles cerró sus puertas, los espectadores han seguido entrando a través de las reemisiones generando así una enorme base de fans. Por eso 30 años después van a llegar un especial del mítico 'El príncipe de Bel-Air' en forma de reunión del elenco original y un 'reebot' de la serie con un giro dramático en el enfoque.

LA REUNIÓN, 'CON TU TÍO Y CON TU TÍA IRÁS A BEL AIR!'

Will Smith se ha encargado el mismo de presentar el tráiler de la reunión familiar. HBO Max emitirá el 19 de noviembre el especial The Fresh Prince of Bel-Air Reunion, que contará con el elenco principal de la serie. Alfonso Ribeiro (Carlton Banks), Daphne Maxwell Reid (la segunda actriz que interpretó a la tía Vivian), Karyn Parsons (Hilary Banks), Tatyana M. Ali (Ashley Banks), DJ Jazzy Jeff (Jazz) y Joseph Marcell (Geoffrey) estarán de vuelta junto con Will Smith en plató que fue el epicentro de todos los episodios.

El mayor reclamo del clip de poco más de dos minutos que ha publicado Will Smith en su canal de Youtube puede ser la vuelta de Janet Hubert, la primera actriz que interpretó a la tía Vivian, quien abandonó la familia tras la tercera temporada. Su salida fue muy polémica, en especial porque 30 años después, no queda claro cuál es la versión real de los hechos. The Fresh Prince of Bel-Air Reunion será la primera vez que Janet Hubert se encontrará cara a cara con el resto de la familia Banks y con su sucesora en el rol de tía Vivian.

El tráiler destaca el emotivo recuerdo que guardan los protagonistas de El príncipe de Bel-Air por James Avery, el actor que daba vida al tío Phill, quien falleció en el 2013. El elenco se emociona al explicar como Avery no tan solo era el cabeza de familia en la ficción, sino que era el corazón del 'show' en palabras de Karyn Parsons.

EL 'REBOOT' DE EL CHULETA DE UN BARRIO LLAMADO BEL AIR

La plataforma de 'streaming' Peacock, propiedad de la NBC, emitirá en Estados Unidos Bel-Air, el 'reboot' de la serie protagonizada por Will Smith y por la que han pujado Netflix y HBO Max. De nuevo fue el propio Will Smith quien se encargó de dar todas las novedades en su canal de Youtube. Hace un año el escritor y director Morgan Cooper lanzó un tráiler fan made se viralizó hasta el punto de llegar a Will Smith, quien se enamoró del producto.

Like most 90’s kids, I grew up watching Fresh Prince. Even as a kid, I always thought there was more to the story... so I decided to make this. S/O to incredible team who worked on this! @tldtoday @kustoo @BeleafMel @easymccoy @madebyutah @txyxuxs — Morgan Cooper (@cooperfilms) March 10, 2019

Bel-Air será producida por Will Smith, con la dirección de Morgan Cooper mientras que Chris Collins será el showrunner. El reboot va a partir del mismo inicio que la serie original: un adolescente de Filadelfia que se muda al lujoso barrio de Bel-Air para vivir con sus tíos y tratar de reconducir así su vida. Pero el tono será totalmente distinto. El humor, aunque va a seguir estando presente, va a perder mucho peso para dejar lugar a una visión mucho más cruda de la vida de un joven negro en los Estados Unidos.