Will Smith prepara un spin-off de El príncipe de Bel Air

Hace tan solo unos días, Will Smith sacó al mercado una línea de ropa deportiva inspirada en la serie que lo lanzó a la fama, El príncipe de Bel Air. Y parece que el actor, cantante y productor tenía un as en la manga para volver a poner de moda los estilismos de los años 90: está preparando un spin off de la famosa ficción sobre un joven que dejaba su Philadelphia natal para comenzar una nueva vida junto a sus adinerados tíos en California.

Según The Hollywood Reporter, la productora del protagonista de Soy leyenda y su mujer, Jada Pinkett Smith, está preparando algunos proyectos ajenos a las películas en las que aparece el actor, entre los que está esta serie derivada de la popular ficción que emitió la cadena NBC entre 1990 y 1996.

A sus 51 años, Smith había incluso bromeado en alguna ocasión afirmando que podría interpretar al personaje del tío Phil, al que estaba alcanzando en edad. El actor que lo interpretaba, James Avery, falleció en el 2013.

El príncipe de Bel Air sigue contando con seguidores en España gracias a las constantes reposiciones en Antena 3 y Neox, que actualmente lo emite a diario (11.30).