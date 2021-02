Wynonna Earp 'lucha' por renovar por una quinta temporada

La serie Wynonna Earp, que emite Syfy, no ha concretado aún sus planes de cara a renovar por una quinta temporada y eso ha movido a los fans más fieles a movilizarse en las redes sociales para que se tire adelante al menos una temporada más. Wynonna Earp fue premiada como la mejor serie de ciencia ficción y fantasía en los People's Choice Awards 2020, por delante de otras candidatas como DCS Legends of Tomorrow, Locke& Key, Supernatural, Supergirl, Flash, Legacies o Umbrella Academy.

Los People?s Choice Awards son los premios anuales a los mejores hitos televisivos, cinematográficos, musicales y relacionados con la cultura pop y la elección de los ganadores depende de la votación del público.

La protagonista de la serie es una descendiente de Wyatt Earp que vuelve a Purgatory, su ciudad natal y origen de una maldición que la condena como heredera de la estirpe a perseguir a un sinfín de demonios, todos los forajidos a los que dio muerte el famoso pistolero y que vuelven para vengarse. Para ello se vale de una pistola llamada Peacemaker, el único arma que puede acabar con ellos.

El tono humorístico de la trama y de sus personajes y su forma de abordar la fantasía, así como el carisma de las protagonistas, encarnadas por Melanie Scrofano, Dominique Provost-Chalkley y Katherine Barrell, y su han creado una legión de fans sobre todo en las filas femeninas, con muchas mujeres fuertes, y también en la comunidad LGTBI, ya que algunos personajes son homosexuales.

El impacto de la serie ha hecho que, por ejemplo, que un personaje enfrentado a ideas suicidas que logra superarlas haya llevado sus líneas de guión "estoy aquí para quedarme (I am here and I stay)" a un lema para el merchandising de la serie y para la lucha contra los problemas mentales.

La serie, que tuvo dos temporadas en Netflix, pasó a ser emitida en Syfy, donde estos días están programando la tercera temporada y próximamente ha anunciado que emitirán también la cuarta. Tiene por showrunner al productor Emily Andras, y está rodada en Alberta (Canadá).

Como uno de los elementos más repetidos en la serie es el trabajo en equipo, como una banda, del entorno de la protagonista bajo el lema "Luchemos por Wynonna (Fight for Wynonna)", el hashtag más popularizado en las redes para apoyar la renovación de la serie por una temporada más es una variante, #FiveforWynonna .

