Wyoming se posiciona a favor de Amaia Montero en su pelea con Malú

Con las redes sociales patas arriba posicionándose a favor de una u otra cantante, el Gran Wyoming no se ha querido quedar atrás y ha lanzado un claro mensaje cargado de humor del que se extrae del lado de quien está en la pelea entre Amaia Montero y Malú.

La polémica entre ambas cantantes se produjo cuando, en una entrevista, Malú declaró que las cantantes no tenían por qué estar delgadas y puso como ejemplo el caso de Amaia Montero, a la que el entrevistador había mencionado anteriormente. Tal alusión no sentó nada bien a la ex vocalista de La oreja de Van Gogh: “ojalá fuéramos todas tan guapas y sobre todo tan delgadas como tú”, le escribió en Twitter.

Es por ello que el presentador de 'El Intermedio' pidió al presidente Pedro Sánchez que volviese de su gira internacional para tomar cartas en el asunto: “Pedro Sánchez tiene una cita con la historia. Tendrá que subir al estrado ante los representantes de las 193 naciones de la tierra para pedir ayuda para mediar en un conflicto que podría dividir España en cualquier momento. ¿Cataluña? No, peor, la guerra abierta entre Malú y Amaia Montero”, dijo, despertando las risas del público.

“El presidente no puede perder más tiempo. Estamos a punto de volver al drama de las dos Españas entre 'Maluistas' y 'Amaiamonteristas'”, exclamó, y añadió: “Y yo ya he tomado partido… Amaia, estoy contigo. Ante todo soy fofisano”.