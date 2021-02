Zahara viaja por España con 'Una historia, una canción'

Hay grandes canciones con historias desconocidas detrás. Y también hay historias que por parecer pequeñas muchas veces han sido ignoradas. Intentamos llevar canciones a esas historias y llenar de historias esas canciones. Esta es la emocionante tarjeta de presentación de 'Una historia, una canción', el nuevo formato que estrena este jueves (22.00 horas) el canal #0 de Movistar+ de la mano de Zahara para demostrar cómo las canciones y las historias personales siempre van de la mano.

La cantante, metida ahora en tareas televisivas, viajará guitarra al hombro a Nigrán (Pontevedra), Los Alcázares (Murcia), Cuevas de Cañart (Teruel) y Úbeda (Jaén), su pueblo natal. En esos rinconcitos de la geografía española encontrará historias emocionantes, bellas y también duras, en la medida en que reflejan realidades que no suelen salir en los informativos. Allí buscará testimonios sobre los incendios, el mar, la soledad y las raíces. A cambio de sus historias, Zahara regalará a los lugareños canciones que hablan de esos temas, como reza el título del programa.

La artista jienense hablará con pescadores, maestros, pastores, bomberos, trabajadores sociales, voluntarios y agricultores, personas que han sufrido de manera directa las consecuencias más duras de los incendios forestales, las inundaciones, la contaminación marítima, la despoblación de recónditos pueblos y el abandono y menosprecio al trabajo de la tierra.

Concierto popular

En cada uno de esos cuatro viajes, Zahara escogerá un gran tema como punto de partida -'Smoke on the water' (Deep Purple),'Eleanor Rigby' (The Beatles), 'Mediterráneo' (Joan Manuel Serrat) y 'This land is your land' (Woody Guthrie)- y terminará con un concierto que los habitantes de esas localidades disfrutarán en exclusiva.

Cada uno de los recitales contará con conocidos artistas nacidos en esas regiones: Xoel López e Iván Ferreiro (Galicia), Viva Suecia (Murcia), Guitarricadelafuente (Teruel) y la propia Zahara junto con Martí Perarnau, que tocaron por primera vez las canciones de Juno, su proyecto común, en Úbeda (Jaén). El programa también contará con la colaboración de los periodistas musicales como Virginia Díaz, Wilma Lorenzo, Fernando Neira y Fernando Navarro.

El gerente de contenidos de #0, Jorge Ortiz de Landázuri, está de acuerdo en que el nuevo formato podría ser fruto de una relación incestuosa?: Es como si 'Radio Gaga' hubiera tenido un hijo con 'Canciones que cambiaron el mundo'. En ese sentido, sigue la línea de la peculiar emisora de dar voz a los colectivos que no la tienen y descentralizar el foco televisivo con historias locales. Estamos demasiado acostumbrados a Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, denuncia.

Cantante conversadora

Zahara confiesa que se ha sentido cómoda haciendo este programa, a pesar de que no es lo suyo, por las facilidades que le ha dado el equipo. Me he tenido que preparar y estudiar, pero me encantan los retos. Me gusta mucho este tipo de televisión. Es muy divertido, cuenta la cantante, a quien Ortiz de Landázuri considera una conversadora más que una entrevistadora.

En ese papel de tertuliana se 'atrevió' a cantarle a un murciano una canción de Serrat en catalán, lengua que domina por haber vivido en Barcelona: Eso demuestra que no existen los límites y las barreras de los idiomas. Pero, como es lógico, donde más disfrutó Zahara fue en su pueblo. Grabar uno de los programas en Úbeda delante de mi familia fue precioso. Ni me acordaba de lo del covid porque estaba tan dentro , recuerda emocionada.

Lo de poder participar en un concierto al aire libre, después de tanto confinamiento, fue otro de los subidones que le proporcionó el programa. Pero si estoy cantándole otra vez a alguien que no es mi hijo!, pensaba la artista en el escenario entre canción y canción: Recuperar esto te hace entender lo importante que es la música.