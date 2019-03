Tres firmas con moda low cost que nacieron en Mérida

Grupo Dolle gestiona tres firmas de moda ‘low cost’ desde su sede de Mérida, con cerca de un centenar de establecimientos por toda España y unos 150 empleados. La última apertura se produjo esta misma semana en Adra (Almería) y a lo largo de este año prevén otras en Logroño, Gijón y Benidorm, entre otros puntos. José Ramón Lledó se inició en las franquicias hace 14 años con ‘La Casita de Kitty’ (una firma de productos infantiles de licencia que ya cerró) y dio después el salto a la moda, donde ahora gestiona tres firmas para mujer, hombre y niño. La primera apuesta fue ‘9noventay9’, de moda de juvenil de mujer que llega hasta la talla 4XL y a la que pronto se sumó ‘De5en5’ con moda juvenil para hombre y mujer. La apuesta más reciente es ‘Petit Dreams’ (de niños). «La relación con el franquiciado no siempre es fácil porque no dejemos de ser empresarios independientes», reconoce Lledó, gerente del grupo. De hecho para mantener el control y la calidad han tenido recurrido alguna vez a cerrar algún establecimiento franquiciado «que no cumplía las normas y perjudicaba con eso a los demás». Periódicamente recurren además a técnicas de ‘mystery shoping’ para verificar si trabajan conforme a lo que establecen los manuales de la marca. «Que haya un seguimiento estrecho es fundamental», corrobora Lledó.