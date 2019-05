38 casos durante el pasado curso

Una etiqueta peyorativa o ataques al aspecto personal, es lo más común en las aulas extremeños cuando se habla de acoso. Y las redes sociales juegan un papel fundamental en este sentido, porque el insulto no empieza y acaba en el patio del colegio o el instituto, sino que trasciende y está siempre presente a través del teléfono móvil (desde los 11 años los menores ya empiezan a tener un terminal propio). En uno de cada diez casos, el bullying (el término en inglés) dura semanas e inclusos meses, lo que provoca situaciones de desesperación en la víctima, la cual se convierte en diana de las mofas y de la marginación. Se produce un daño constante que puede terminar de manera trágica. Hay casos recientes de suicido a consecuencia del acoso escolar.

Los datos oficiales dicen que el número de alumnos afectados ha bajado en los últimos años en Extremadura, algo que desde la Consejería de Educación de la Junta interpretan como «una buena noticia». No obstante, lo que se denuncia es solo una parte de la realidad, muchos «infiernos» -tal y como lo define la propia ministra de Educación- no se conocen nunca y sus víctimas no reciben la protección que necesitan para recuperar la autoestima que pierden en plena adolescencia, una etapa crucial de la vida. Las asociaciones que trabajan con menores, como es el caso de Cruz Roja, advierten de que hay que estar siempre en alerta.

Durante el pasado curso se registraron 38 casos del llamado bullying; supone un descenso frente a los 55 que hubo en el año académico 2016-2017; y los 99 del periodo anterior. El balance, a priori, es positivo, aunque donde más se incrementan las vejaciones es en el ciberespacio, donde el control resulta más complejo por parte de padres y profesores.

La figura del mediador

Una de las medidas que numerosos institutos extremeños han puesto en marcha para luchar contra el acoso escolar es el programa Ayuda entre iguales. Alumnos acompañantes. Los estudiantes hacen de mediadores y pacificadores, y no solamente en situaciones de bullying, sino en cualquier tipo de conflicto que surja dentro del aula, por ejemplo, la falta de integración. Para poder ejercer este papel han de tener como mínimo 10 años.

El objetivo de este proyecto educativo es que desde esa temprana edad sean ya conscientes de que cuentan con capacidad para resolver problemas de convivencia y para ayudar a sus propios compañeros. Que sepan cómo implicarse.

Uno de los aspectos en los que se pone el foco, inevitablemente, es en el buen uso de las nuevas tecnologías, sobre todo de redes sociales como Facebook o Whatsapp, donde empiezan a germinar muchos de estos casos de acoso escolar.

Permanecer en el centro

Lo que se pretende con esta pionera iniciativa es que cuando se produzca un caso de bullying, ambos alumnos (o quienes estén implicados, porque normalmente la víctima es una pero los acosadores son varios) puedan permanecer en el centro: por una parte, el estudiante acosado sin tener que volver a sufrir este agravio nunca más; y, por otra, el acosador (o acosadores) pagando la sanción correspondiente y con el firme compromiso de no volver a realizar este tipo de conductas.

El programa Ayuda entre iguales. Alumnos acompañantes es voluntario, pero al menos uno de cinco centros de Extremadura ya se han sumado al mismo por considerarlo una herramienta eficiente. La iniciativa está pensada para públicos y concertados y para todos los niveles: Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

La filosofía es que los propios estudiantes entiendan cuál es el daño que provocan esas etiquetas peyorativas y esos ataques al aspecto físico.