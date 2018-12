40 años fuera del armario

Los urinarios públicos eran lugares de gancho para la policía. Allí tendían trampas a sus víctimas, que terminaban en prisión (con todas sus consecuencias). Porque en la dictadura franquista, la ley de peligrosidad social encarcelaba a cualquier persona que fuera sorprendida intentando establecer contacto homosexual o en algún local frecuentado por gais.

Durante décadas, esa ley reprimió dura y sistemáticamente al colectivo LGTBI: suponía años de encerramiento y el posterior destierro. Fue reformada el 26 de diciembre de 1978 y se eliminó de su articulado el delito de homosexualidad en España. Ahora se cumplen 40 años de aquel momento fundamental en la historia del país: se abría la puerta para salir del armario de la clandestinidad.

«La ley de peligrosidad social fue aprobada en 1954 y sustituía a la de vagos y maleantes. En 1970 pasó a denominarse ley de peligrosidad y rehabilitación social. Es decir, incluyó la paternalista idea de que era posible curar la homosexualidad y rehabilitarnos», explica Jordi Samsó, presidente del Casal Lambda, un centro asociativo de Barcelona que desde 1976 tiene como objetivo la normalización social de la homosexualidad. La primera manifestación LGTBI de España, en las Ramblas en junio de 1977, pedía la derogación de la ley de peligrosidad social, que estuvo especialmente activa en los 50 y 60.

Como relata Armand de Fluvià, iniciador del movimiento gay en el país, la reforma de 1978 supuso que los homosexuales ya no eran considerados ni «anormales» ni «peligrosos sociales» ni «predelincuentes». «Pasábamos a ser ciudadanos iguales que los demás», dice Fluvià, quien comenzó en la lucha escondido bajo el pseudónimo Roger de Gaimon.

En Badajoz y Huelva se encontraban los centros de rehabilitación social donde encerraban a homosexuales y travestis (en aquel momento no existía la palabra transexual) para curarlos con capellanes y psiquiatras. «En los campos de concentración nazis estaba escrito El trabajo os hace libres. Aquí la idea era que el trabajo nos hacía normales. Quienes estaban allí encerrados confeccionaban pelotas de fútbol, sogas para la marina de guerra y parquets». Fluvià estuvo dos veces en una cárcel franquista pero no por homosexual, sino como preso político por estar a favor de una monarquía democrática parlamentaria.

FUERA DE LA AMNISTÍA / «Los homosexuales fuimos los últimos en salir de las cárceles franquistas. Ocurrió en 1979», recuerda Jordi Samsó. Gais y transexuales no eran presos políticos, simplemente maricones. Por eso la ley de amnistía de 1977 no incluyó al colectivo LGTBI, que no pudo dejar la prisión hasta febrero de 1979, un mes después de la aparición en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la reforma de la ley de peligrosidad social.

La eliminación del delito de homosexualidad fue un gran paso, pero aún quedaba mucho por hacer. Porque en realidad la citada ley no se derogó completamente hasta 1995 y el castigo por escándalo público debido a las conductas provocadoras (nudismo, exhibicionismo, voyeurismo u homosexualidad) estuvo vigente hasta 1988.

Y mientras tanto pasaban cosas. En los 80 apareció el sida, que añadió un elemento más de estigmatización a un colectivo históricamente discriminado. Al VIH se le conocía como la enfermedad de las tres haches: hemofílicos, heroinómanos y homosexuales. La medicación que lo convertiría en crónico no aparecería hasta 1998. Por el camino se quedó mucha gente, vinculada o no al activismo.

EN EXTREMADURA / La realidad del colectivo LGTBI en Extremadura llevó un camino más lento. Numerosos homosexuales y transexuales tuvieron que mudarse a ciudades de mayor tamaño, como Madrid o Barcelona, porque en sus pueblos no podían exteriorizar sus sentimientos. «Hay mucha gente de quienes vivieron aquella dura época que nunca ha salido del armario, y es difícil que alguna vez quieran contar su propia historia», resume José María Núñez, presidente de la Fundación Triángulo.

Pero Extremadura también ha dado importantes y pioneros pasos hacia adelante. Como la aprobación en la Asamblea de la ley LGTBI que, entre otros asuntos, recoge el derecho de los menores transexuales a que en el colegio e instituto sean registrados y llamados con el nombre que se sienten identificados (masculino o femenino), aunque este aún no se haya podido cambiar en el DNI.

EL MATRIMONIO / A nivel nacional el 2005 fue un año clave en la historia del colectivo: España se convertía en el cuarto país del mundo en legalizar el matrimonio gay. Fue bajo el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Se reconocía así un derecho más que demandado y con el que sentían que daban un paso clave en la igualdad.

Volviendo a Extremadura, el pasado 28 de junio Mérida acogía la primera manifestación LGTBI en la comunidad, que llegaba casi cuarenta años después de que se reformara la llamada ley de peligrosidad social. Las calles se llenaron de la bandera multicolor.

Aún queda mucho por hacer, pero la lucha sigue.