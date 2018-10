56.000 autónomos extremeños, pendientes del alza en las cotizaciones

Quedan poco más de dos meses para que termine el 2018 y los más de 56.000 autónomos extremeños no saben qué escenario de cotización se encontrarán con el año nuevo. El Gobierno central ha protagonizado en los últimos días decisiones y propuestas que pueden condicionar la aportación de los trabajadores por cuenta propia aunque ninguna es firme por el momento. La última es la propuesta que la ministra de Trabajo, la extremeña Magdalena Valerio, ha presentado a las principales organizaciones de autónomos para incrementar en el 2019 la base mínima de cotización por encima de lo que viene a ser habitual, con el fin de elevar igualmente las prestaciones.

La cuestión es que esa propuesta llega después de la polémica por el incremento del salario mínimo pactado para los próximos Presupuestos Generales del Estado entre PSOE y Podemos, que implica un incremento de la base de cotización para los trabajadores autónomos que tributan en el tramo más bajo (el 93% en el caso de Extremadura) y que implica además un incremento de los costes salariales para aquellos que tienen algún empleado (un 25% de los autónomos de la región). El presidente Pedro Sánchez se comprometió a mantener intacta la base de tributación de los autónomos hasta que se desarrollara la cotización en función de ingresos que inicialmente estaba prevista también para 2019. Pero la propuesta presentada esta semana por Trabajo sitúa esa medida en el horizonte de 2020 y plantea junto a eso tres escenarios con diferentes subidas (del 1,25%, el 6,25% o el 12,25%) en el tipo de la base de cotización y a cambio mayores prestaciones.

«Subir nuestra base de cotización es algo voluntario que podemos hacer cuando queramos ¿Por qué no lo hacemos? Pues porque no llega para hacerlo y preferimos seguir con la empresa abierta. Cuando llegue la jubilación, sí, tocará arreglarse con una pequeña pensión de poco más de 700 euros. Pero es que durante la vida de la empresa no da para más», considera Fernando Segador, responsable de la Organización de Profesionales y Autónomos de Extremadura (OPAEX).

más recaudación/ Para Segador, la única justificación a la propuesta realizada por Trabajo es que «el Gobierno necesita aumentar la recaudación de la Seguridad Social. Pero todo lo que sea restar beneficios a una economía que ya es paupérrima será negativo», advierte. «Este es un elemento más a la incertidumbre que vivimos ya los autónomos y puede ser determinante para que muchas empresas que están en una situación delicada puedan pensarse cerrar. No se puede trabajar solo para pagar impuestos» reivindica.

En la misma línea se expresa Raquel de Prado, responsable de ATA en Extremadura, una de las organizaciones que está en la mesa de negociación habilitada por le Ministerio de Trabajo para reformar el régimen de cotizaciones de los autónomos. «En una semana ha cambiado por completo el escenario, de no tocar la base de cotización de los autónomos a un incremento considerable que se plantea ahora; y no estamos nada de acuerdo con ello. Solo aceptamos un incremento en la línea con los incrementos de otros años», dice. Eso deja a la primera propuesta de Trabajo (subir el 1,25%) como la única opción que aceptaría el colectivo. La dirigente de ATA recuerda además que a esta propuesta se une otra cuestión: el incremento del salario mínimo que prevén los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año.

«Hay más de 13.000 autónomos que tienen asalariados y que por tanto verían incrementados los costes por la cotización de sus trabajadores entre 2.500 y 4.000 euros al año; la suma de todo puede suponer algo difícilmente asumible para un trabajador que se crea su propio puesto y que con suerte saca lo suficiente para tener uno o dos empleados a su cargo», afirma.

el perfil/ Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, correspondientes el segundo trimestre del 2018, el perfil mayoritario de los autónomos en Extremadura es el de un trabajador del sector servicios (aunque con una fuerte presencia en agricultura) sin asalariados a su cargo, con una sola actividad, varón y de entre 40 y 54 años (aunque con una importante presencia entre 25 y 39 años). Son trabajadores con negocios que llevan 5 años o más en marcha y que cotizan por la base mínima. Según estos datos, hay 81.119 afiliados por cuenta propia a la Seguridad Social (un 2,5% de los que figuran en España), de los que 56.466 son autónomos personas físicas (esto es que no están integrados en ninguna sociedad, cooperativa o colectivo especial). Casi el 93% de ellos cotizan por a base mínima: 52.322 de los poco más de 56.000 autónomos.

En el sector hay preocupación por la propuesta que el Gobierno ha lanzado a las organizaciones de autónomos y sobre la que ahora deberán negociar. La sensación generalizada es que pagarán más para tener lo mismo y en el ánimo de todos ellos cala que los autónomos son los responsables de sanear la situación de la Seguridad Social. «Lo que propone va en detrimento de nuestro trabajo, de nuestro progreso y de un pensamiento claro de avanzar y crear puestos de trabajo o puntos de venta», se queja Pablo Solís, que tiene varias tiendas de colchones y mobiliario de descanso. «A nadie se le ocurre bajar los impuestos para los autónomos, solo subirlos y tiene que llegar el momento en el que los autónomos nos unamos para decir que ya está bien», añade.

También dice estar preocupado Andrés Borrego, que tiene varios negocios de hostelería en Villanueva de la Serena y un total de 14 empleados a su cargo. «Deberían dar más facilidades a los autónomos, que son quienes mantienen al 90% de las personas que trabajan», afirma.

trabajadores pobres/ Pero no todos los trabajadores autónomos ven con recelo la propuesta. Javier Pérez, que fue dirigente de UPTA en Extremadura (la organización de autónomos no tiene ahora representación en la región), considera que «los autónomos no pueden ser el recurso que cree trabajadores pobres. Detrás del autónomo debe haber un proyecto. No puede ser que los trabajadores autónomos coticemos por la base que queremos porque nos estamos convirtiendo en unos cotizantes pobres y esa base de cotización influye en sus prestaciones del futuro», dice y añade que los autónomos que más ganan también tienen que aportar más y que «no se puede dejar a voluntad de cada autónomo decisiones como si pagan o no cotiza por accidente de trabajo ¿Por qué?» se pregunta.