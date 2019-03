8-M: El clamor feminista suena más alto que nunca en Extremadura

Un año después de la movilización sin precedentes del 8-M del 2018, miles de extremeñas volvieron a salir a la calle ayer para exigir la igualdad de derechos entre sexos y clamar contra la violencia de género o la brecha salarial. Solo tres de los muchos motivos que estaban detrás de una protesta que tenía una cuádruple vertiente: laboral, estudiantil, de consumo y de cuidados.

Lecturas de manifiestos, concentraciones, caceroladas y otros actos fueron sucediéndose en multitud de poblaciones extremeñas, grandes y pequeñas, durante todo el día. Una jornada que se desarrolló sin incidentes y que se cerró con las manifestaciones en las principales poblaciones extremeñas. Entre las de Cáceres, Badajoz, Mérida, Plasencia y Almendralejo sumaron más de 25.000 personas, de acuerdo a las estimaciones de la Delegación del Gobierno en Extremadura. Alrededor de 30.000 añadiendo el resto de iniciativas. Una cifra histórica.

La manifestación de Cáceres del 8 de marzo del 2018 fue la más concurrida de ese día en la región y una de las más multitudinarias vividas en la capital cacereña en toda su historia, con la asistencia de unas cinco mil personas. El listón estaba alto, pero este 2019 consiguió superarse. A la protesta acudieron 7.500 manifestantes, según las estimaciones de la Delegación del Gobierno. El itinerario de la marcha, convocada por la Coordinadora 8-M, transcurrió a partir de las 18.30 horas desde la plaza de América hasta la plaza Mayor, encabezada por una pancarta con la palabra ‘Igualdad’, de la Plataforma de Mujeres por la Igualdad de Cáceres. Tras ella estaban, entre otras, las dos principales líderes sindicales de la región, Encarna Chacón y Patrocinio Sánchez, secretarias generales de CCOO y UGT en la comunidad autónoma, respectivamente.

La marea de color morado formada por estudiantes, trabajadoras o jubiladas, pero también por muchos hombres y no pocos niños, llegó a estar simultáneamente en toda la avenida de España. Un violeta presente en las banderas sindicales, en las que por un día sustituía al rojo, pero también en los globos, chalecos o pañuelos de muchas de las asistentes. La multitud llegó a ocasionar un tapón en la calle Pintores que obligó a pedir por megafonía que la gente se moviese con mayor rapidez para poder entrar en la plaza Mayor con normalidad.

La marcha avanzó entre tambores y toques de silbato y con cánticos alusivos a la libertad sexual (‘Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca’); el machismo (‘De tanto machirulo, estoy hasta el culo’); la inseguridad (‘Las calles, las noches, también son nuestras’); o la justicia (‘Basta ya, de justicia patriarcal’). Tampoco faltó el ‘Manolo, Manolito, la cena tú solito’, camino de convertirse ya en todo un clásico de estas convocatorias.

En Badajoz, unas 8.000 personas se echaron ayer por la tarde a la calle para asistir a la manifestación convocada por la Plataforma 8-M, la Asociación de Mujeres Progresistas y Las Safistas. Se superó ampliamente así la convocatoria del 2018, a la que asistieron algo más de 4.000. ‘Queremos ser libres, no valientes’, ‘Somos el grito de quien no tiene voz’ o ‘El machismo es terrorismo’ fueron solo algunas de las consignas que los manifestantes corearon a lo largo del recorrido, que transcurrió desde la avenida de Huelva hasta llegar al paseo de San Francisco casi una hora y media después. Tras la marcha, representantes de las organizaciones convocantes leyeron un manifiesto en el que quisieron dejar claro que el feminismo «no es la lucha contra el hombre», sino por la «igualdad real» y en el que recordaron que queda mucho camino por recorrer, pero que «juntas somos más». «Somos las que no están, somos las asesinadas por el machismo fruto de una sociedad patriarcal que se niega a desaparecer. Somos todas. Juntas, si quisiéremos, pararíamos el mundo», reflexionaron.

Gritaron un ‘¡basta!’ a la marginación, la discriminación y a los techos de cristal y denunciaron los recortes presupuestarios en sectores sociales, educación y dependencia, la justicia patriarcal «que no nos considera sujetos de pleno derecho», la prostitución como violencia física, los vientres de alquiler como «negocio», y la negación del aborto y la mutilación femenina. Asimismo, exigieron que se aplique el pacto de Estado contra la violencia de género, gobierne quien gobierne, una educación pública, laica y feminista, una sociedad en la que las mujeres puedan moverse libres y sin miedo y que el grito ‘¡Ni una más!’ Sea una realidad.

A la manifestación, que congregó a personas de todas las edades, acudieron, entre otros, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, la consejera portavoz, Isabel Gil Rosiña, la delegada del Gobierno, Yolanda García-Seco, así como otros representantes políticos del PSOE y Podemos. El grupo municipal socialista hizo su propio cálculo de asistentes, que cifró en 8.400 personas (realizado con dos sensores, uno manual y otro digital con sensor térmico).

Aunque sí la más numerosa, la manifestación de ayer por la tarde no fue la única acción reivindicativa que se celebró en la capital pacense. Los estudiantes también tuvieron un papel muy activo durante la mañana y, convocados por la Coordinadora Estudiantil de Badajoz, más de 300 participaron en una marcha entre la Delegación del Gobierno y el ayuntamiento.

En Mérida, 4.500 personas secundaron la manifestación feminista que partió desde la plaza de España. «Tenemos mil motivos para hacer huelga porque cada vez que las mujeres salimos a la calle tenemos riesgo de sufrir una agresión, porque tenemos dificultades para el acceso al empleo, porque hay una brecha salarial que nos impide tener un crecimiento profesional y una autonomía personal», afirmó minutos antes de la marcha Marisa Tena, representante de la Plataforma 8-M de Mérida. «No estamos dispuestas a que nuestros derechos se vulneren y no vamos a dar ni un paso atrás en igualdad. Hay que consolidar la situación que tenemos y seguir avanzando porque no vamos a ceder en nada», subrayó. En esta línea, Marimar Escobar, una de las asistentes a la manifestación, señaló que había secundado la convocatoria «para luchar por la igualdad, porque todavía tenemos una sociedad muy machista y en muchos ámbitos sigue habiendo diferencias muy importantes entre las mujeres y los hombres».

Durante la mañana, la plaza de España de Mérida acogió la celebración de una serie de actividades reivindicativas que contaron con una muy buena participación. Igualmente, un centenar de personas se concentraron junto al edificio de las consejerías de la Junta de Extremadura en Mérida III Milenio convocadas por CCOO y UGT Extremadura.

En Plasencia la marcha partió a las ocho de la tarde del paseo de la Coronación y discurrió hasta la plaza Mayor, congregando a 4.500 personas. Los vecinos de Hervás, por su parte, se reunieron a las puertas del ayuntamiento para leer un manifiesto a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, mostrando así su compromiso con las mujeres, con la defensa de sus derechos y con las políticas de igualdad. En Piornal hubo concentración en la plaza de las Eras, donde se leyó un manifiesto en contra de la violencia de género y con alegatos a favor de las mujeres y la igualdad entre sexos. Por la tarde se proyectaron varios cortos contra la violencia de género. En Jarandilla de la Vera los asistentes a la concentración en la plaza de la Constitución crearon un gran lazo malva en el que se plasmaron frases. También se leyó un manifiesto y se hizo una tamborrada.