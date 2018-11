Apuestas deportivas en el patio del colegio

No paseante, a mi lo que me preocupa es que los políticos no se preocupen de tus y mis problemas cotidianos y mucho menos de prevenirlos, porque están en otras historias. La implantación de estos salones depende del gobierno central, no de los ayuntamientos. Pero puestos a mezclar churras con merinas le diría que disfrute usted de la progresía de esos 3 salones en el barrio.