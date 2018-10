Arranca el curso en la UEx con nuevo grado y elecciones

Arranca un nuevo curso en la Universidad de Extremadura (UEx). Mañana comienzan las clases para miles de estudiantes en los cuatro campus extremeños y lo hacen con un nuevo grado, Periodismo, y marcadas por una cita importante para el futuro de la institución: elecciones a rector.

Tras ocho años con Segundo Píriz al frente de la institución extremeña –ganó en los comicios de 2010 y 2014–, toca elegir a una nueva máxima autoridad universitaria y Píriz no puede volver a optar al cargo. Para sucederle ya hay al menos tres candidatos que han mostrado sus cartas, entre ellos la primera mujer que aspira al rectorado en Extremadura, Marisa González. Según indican en la institución, el proceso electoral arrancará a finales de este mes de septiembre, cuando el Consejo de Gobierno convoque los comicios y se ponga en marcha la Junta electoral encargada de todo el proceso. Desde ese momento, Píriz pasará a estar en funciones.

El nuevo rector decidirá el rumbo que sigue la universidad en los próximos cuatro años, aunque bien es cierto que a buena parte de la comunidad universitaria, a los alumnos, no les suele interesar demasiado este proceso electoral. En los últimos comicios, celebrados en el 2014, apenas votó el 17% del alumnado.

Aún así, la censo de electorales en este sector (el C) aún no está clara, porque mañana no empezaránlas clases para todos los nuevos universitarios. El proceso de matriculación no se cerrará hasta el 17 de septiembre, por lo que todavía es pronto para conocer el alumnado definitivo. No obstante, la previsión que maneja la UEx es que se mantenga en una cifra similar al curso anterior, aunque hay que tener en cuenta que este año ha habido unos 500 alumnos más en selectividad y también más preinscripciones en junio y eso quizás podría contribuir a mantener e incluso invertir ligeramente la tendencia negativa que lleva experimentado la universidad extremeña en los últimos años, con una reducción de casi el 10% en los tres últimos cursos.

MÁS SALIDAS QUE ENTRADAS/ De momento, según los últimos datos oficiales publicados en el portal de la UEx, a finales de agosto había casi 15.000 matriculados en los estudios de grado para este nuevo curso, 2.500 de ellos de nuevo ingreso. Pero la cifra final será superior porque el proceso de matriculación sigue abierto y todavía quedan dos llamamientos para la adjudicación de plaas en la convocatoria extraordinaria.

De todas formas, las primeras estadísticas publicadas para este curso también indican que la tendencia de entradas y salidas no varía. Hasta agosto constaban unos 300 nuevos alumnos procedentes de otras comunidades, sin embargo, siguen siendo mayores las salidas: cerca de 1.500 alumnos extremeños comenzarán a estudiar en otras universidades. Y ambas cifras también pueden incrementarse cuando concluyan los procesos de matrículación. «Hay que tener en cuenta que en Andalucía el curso comienza a finales de septiembre», apunta Agustín Vivas, director de Comunicación de la UEx.

Esta comunidad, y especialmente Sevilla, es una de las que más alumnos extremeños roba a la UEx y esa situación podría haberse favorecido en el último año desde que la comunidad andaluza aprobó las matrículas gratuitas para los alumnos que aprueben el curso. «El año pasado resistimos bien el envite, pero es una competencia», destaca Vivas. Por eso desde Extremadura han decidido apostar por este mismo modelo y, como ya anunció el presidente de la Junta en junio, el próximo año habrá alumnos que no tendrán que pagar nada por sus estudiar en la UEx, sean o no sean becarios. Es otra de las novedades que trae este curso, que todos los aprobados que se obtengan este curso serán bonificados el siguiente año. Los estudiantes tendrán gratis el número de asignaturas que aprueben en primera matrícula. La medida insiste Vivas, podría aliviar la pérdida de estudiantes que arrastra la universidad, aunque en parte también viene motivada por la caída de la natalidad y, por ende, de la población en edad universitaria.

Por ahora, lo que sí está garatnizado es que hay 40 nuevos alumnos que estrenarán un nuevo grado, Periodismo, que posibilita a su vez dos nuevos dobles grados (Periodismo/Documentación y Periodismo/Comunicación Audiovisual) con diez plazas cada uno y que tendrá un arranque especial: una conferencia que impartirá este martes en Badajoz el director del rotativo francés Le Monde, Jean-Marie Colombani, en el aula Juan Luis Cebrián.

Así, sean finalmente más o menos estudiantes, los cientos que ya están matriculados comienzan mañana las clases, aunque el curso universitario, a diferencia de otros años, no se inaugurará oficialmente hasta octubre. Este año la institución quiere que el acto se celebre en el Edificio Metálico de Badajoz, que está ultimando las obras de rehabilitación para reabrir a lo grande.