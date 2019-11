La bolsa entra en pérdidas tras el acuerdo firmado con Iglesias

La bolsa española empezó la jornada de ayer con dicretas subidas, de hasta el 0,5%, hasta que se conoció la noticia del preacuerdo para la formación de Gobierno entre los líderes de PSOE y Unidas Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Las primeras noticias del acuerdo cundieron entre los medios de comunicación poco antes de las 14:00 horas, pero fue en el momento en el que las televisiones difundieron la imagen de los dos líderes firmando el acuerdo, cerca de las 14:30 horas cuando el Ibex 35 entró en pérdidas, con un ligero retroceso que acabó la jornada siendo del 0,87%.

No se trata de un desplome, ni mucho menos, pero sí de un significativo cambio de tendencia en un momento en el que las bolsas europeas seguían conservando las ganancias de la mañana. En realidad aún se conoce muy poco del preacuerdo político. Ha transcencido que de llegar a buen puerto, podría haber una doble vicepresidencia en el Gobierno ocupada por Pablo Iglesias y por la actual ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño

Por lo demás, el texto firmado por ambos líderes incluye referencias muy genéricas a cuestiones económicas sobre combatir la precariedad laboral, justicia fiscal, equilibrio presupuestario y control del gasto público.

A la espera de conocer la letra pequeña del principio de acuerdo, la CEOE tiene previsto reunir mañana a su comité ejecutivo y junta directiva, que son los órganos en los que se hará una evaluación de los últimos acontecimientos políticos. «En un contexto de desaceleración, [...] es fundamental hablar de rigor presupuestario y ortodoxia económica», avanzó la patronal en un comunicado. «Los empresarios reiteramos en todo caso nuestra apuesta por la formación de un Gobierno estable y moderado e insistimos en la necesidad de avanzar en las reformas pendientes», añadió.

Más cotundente fue la opinión expresada por la división de autónomos de CEOE, ATA. Su presidente, Lorenzo Amor, pidió al PSOE que asuma Economía, Hacienda y Trabajo, dada su «moderación».

La agencia de calificación Scope Ratings manifestó su inquietud por la viabilidad y el margen de actuación de la coalición. «Teniendo en cuenta la ralentización de la economía y el limitado espacio fiscal, no está claro qué compromisos podría alcanzar una coalición multipartidista de este tipo», alertó en un comunicado. «Es probable que la situación política de España siga siendo inestable e incierta en los próximos años», añadió.

SATISFACCIÓN SINDICAL/ Los sindicatos recibieron con mayor entusiasmo el acuerdo entre las fuerzas de izquierdas, que, por otro lado, venían reivindicando desde las elecciones del 28-A. «Saludamos este acuerdo y la rapidez del mismo. Nos parece que es importante no perder más tiempo porque las personas que no tienen nada no tienen tiempo», declaró el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

«Necesitamos conocer, evidentemente, el contenido programático de ese acuerdo», advirtió, no obstante, su homólogo en CCOO, Unai Sordo, en referencia velada a si dicho pacto implicará, entre otros, la derogación de la reforma laboral del PP. Ambos sindicatos reivindicaron que el pacto sume a otros actores que hagan posible alargar la legislatura los cuatro años.