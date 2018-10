Celia Pérez: «No hay un campus mejor o peor, depende del alumno»

Ilusionada pero con un cierto miedo a lo desconocido, Celia Pérez comienza mañana una nueva etapa en su vida. «Lo tengo claro desde hace tiempo, quiero ser periodista y voy a estudiar en la Universidad de Extremadura», afirma rotunda. A sus 18 años, esta alumna del IES Ágora de Cáceres no ha tenido muchas dudas a la hora de elegir una profesión: «Desde que comencé a plantearme a qué quería dedicarme, pensé en el Periodismo. Me gusta mucho escribir, esa es una de las razones principales, pero también me gusta el concepto que tengo de la carrera y poder informar a la gente de lo que ocurre en nuestro alrededor». Y tampoco tuvo dudas a la hora de decidir dónde comenzar la etapa universitaria. «Siempre me planteé irme a Sevilla, pero cuando vi que iban a poner el grado de Periodismo en Badajoz me hizo mucha ilusión. Creo que será bonito ser de la primera promoción». Esta cacereña podría haber escogido casi cualquier carrera de España porque sacó un 13,3 en selectividad. «Hay gente que me dice que con esa buena nota estudie Medicina y que me vaya a otra universidad, pero la verdad es que no creo que haya facultades mejores ni peores, creo que al final depende de cada estudiante y que cada uno tiene que hacer lo que le gusta». También hizo la preinscripción en Sevilla, pero se ha decantado por Badajoz para no romper de todo con su círculo. «Saber que mi familia y mis amigos están a una hora de distancia es reconfortante». Su nueva vida comienza en una residencia universitaria.