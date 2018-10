Comienza la pugna por el Rectorado de la UEx

Espero que el próximo equipo no sea una continuación del que está. Si la Universidad de Extremadura quiere estar a la altura de los tiempos necesita un Rector y un equipo que cambie muchas cosas en nuestra Universidad. Que tenga claro que el PAS está para atender a los alumnos y no al revés, con trabajadores eficaces no anclados en prácticas administrativas decimonónicas. Que tenga un profesorado acorde y no basado en la endogamia, que entienda que es en realidad la Libertad de Cátedra, que no consiste ni mucho menos en voy a la hora que me da la gana y a ti que eres hijo de mi amigo te allano el camino y a ti que me caes mal te veo por aquí el próximo curso. Entiendo que todo esto es mejor esperar a enero y escribirlo en la carta de los Reyes Magos, pero creo que no está mal que la gente empiece a saber lo que hay en la Universidad de Extremadura.