La construcción se pone mascarilla

«Estamos preocupados porque los rebrotes se están extendiendo mucho por toda la región. Así que estamos pidiendo a las empresas que extremen las precauciones. Que sacrifiquen la comodidad de los trabajadores por la seguridad en le desarrollo de los trabajos», explica el gerente de la federación de la construcción, Pymecon. El uso de equipos de protección en las obras ha estado en entredicho en el sector por los problemas que ocasionaban a la hora de llevar cabo una tarea que es básicamente física. De hecho, como reconoce Iglesias, inicialmente se solicitó que se obviara en favor de una distancia de seguridad, porque la mascarilla afectaba mucho al rendimiento en algunos trabajos. Sin embargo la tendencia al alza en la curva de contagios les está llevando pedir ahora que se extremen todas las medidas disponibles para evitar rebrotes en el conjunto de las obras.

Resignación

«Cuando les comentas el riesgo, las empresas lo aceptan con la resignación que lo hacemos todos, porque todos estamos deseando que termine esto cuanto antes», reconoce Iglesias.

La construcción está pasando por un momento de actividad, aunque básicamente sostenido por la inversión privada, que está manteniendo un comportamiento bastante normalizado. «La actividad va buen ritmo, pero no sabemos cómo puede responder el sector si se mantienen los rebrotes», advierte el dirigente de Pymecon, que apela a la responsabilidad de las empresas del sector: «tienen los medios al alcance. El que no ponga las medidas de seguridad es porque no quiere».