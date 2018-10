Almazara As Pontis cumple el próximo mes su primera década elaborando aceite de oliva virgen extra cien por cien de la variedad manzanilla cacereña. Lo hace en la localidad de Eljas (comarca de Gata), y cuenta con una marca propia, Vieiru. Toda su producción de este año la han embotellado. «El envasado es lo que le da valor añadido al producto, ya sea con marca propia o con la del cliente», cuenta Ángel Serrano, director de Exportación de As Pontis. En este sentido, precisa, «no todo lo hacemos con marca Vieiru, también tenemos clientes en Canadá, EEUU o Turquía a los que se les envasa en nuestra almazara con su etiqueta, pero eso sigue dándote un valor añadido que el granel no lo tiene», arguye. Aparte de su producción convencional, cuenta además con aceites ecológicos y aromáticos, como los de canela, café, naranja o vainilla, entre otros.

La almazara empezó a internacionalizarse a partir del 2011 y a día de hoy aproximadamente un 80% de lo que produce va a la exportación. Comercializa en más de una veintena de mercados, entre ellos Gran Bretaña, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón o Polonia. «Continuamos con la internacionalización de la empresa, llegando a nuevos mercados y afianzándonos en los que estamos desde hace años», remarca. Turquía ha sido el último en incorporarse y el objetivo ahora es empezar a operar de forma continuada en Rusia, donde hasta el momento habían hecho solo operaciones puntuales.

Desde que echó a andar, sus aceites han cosechado 190 premios de ámbito regional, nacional e internacional. El último de ellos ha sido a finales de agosto, en Argentina, en el certamen Olivinus, en el que consiguieron la máxima puntuación entre todos los aceites que concurrieron.