María Galán: «El momento perfecto no va a llegar nunca»

En su casa no lo sabían y pensaron que había sido «un descuido», pero María Galán estaba buscando quedarse embarazada a conciencia. Tenía apenas 21 años y, aunque no se lo decían explícitamente, su entorno sí pensaba que era demasiado joven para convertirse en madre, de hecho, es la única entre sus amigas. «A ver, si es que yo también lo pienso ahora cuando veo a una niña de 20 años embarazada. No eres totalmente consciente de la responsabilidad y el cambio tan grande que supone tener un hijo, pero yo quería ser madre ya y mi pareja, seis años mayor, también quería convertirse en padre joven, así que fuimos a buscarlo».

En aquel momento María estudiaba el grado de Educación Social en la Uned, que ahora está a punto de terminar. «Me quedan el TFG y algunos trabajos». Y precisamente la maternidad, dice, le ha ayudado a organizarse y a aprovechar mejor las horas libres. «Ahora no pierdo tanto el tiempo como antes y tampoco hago un mundo de cosas insignificantes». Su pareja, cuenta, tenía un trabajo estable y también contaban con la opción de irse a vivir juntos a una vivienda familiar, a Calamonte, donde residen aunque ella es de Mérida.

«Entiendo que todos queremos tener estabilidad antes de tener hijos, acabar la carrera, conseguir un trabajo fijo... pero eso hoy en día no es fácil. El momento perfecto no va a llegar nunca, siempre habrá algo en tu entorno que no va a estar bien». Por eso ella no se lo pensó mucho. «Los primeros meses fueron duros», recuerda, pero ya está pensando en darle un hermano o una hermana a Miguel, que este mes cumple los 2 años: «antes de los 30 quiero volver a ser madre». Dice que ahora es cuando tiene energías para disfrutar –«con lo inquieto que es mi hijo no me imagino criándole con 40 años»– y «crecer con ellos», sin descuidar su profesión: «mi idea es seguir estudiando y opositar».