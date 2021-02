«En la mayoría de los casos el problema respiratorio mejora, pero aquejan otro tipo de sintomatologías»

El pasado junio se puso en marcha en el área de salud de Mérida una consulta monográfica para valorar en exclusiva a esos pacientes que han superado el covid-19 tras pasar días o semanas hospitalizados. Al frente está el doctor Antonio Manuel Pérez, jefe del Servicio de Neumología del Hospital de Mérida, quien arroja las primeras conclusiones tras casi un año tratando el coronavirus.



-¿Qué realizan en estas consultas?

-Hacemos una revisión a todos los pacientes que han ingresado por covid al mes o dos meses de recibir el alta para ver cómo evolucionan. La revisión inicial es principalmente respiratoria, les realizamos una radiografía de tórax de control y una espirometría para valorar la capacidad respiratoria.



-¿Qué se están encontrando?

-Normalmente la resolución radiológica de la neumonía suele ser espectacular. Al principio, en la primera ola, había un temor importante porque viendo cómo salían los pacientes del hospital con unas condensaciones pulmonares muy importantes, pensábamos que íbamos a tener una epidemia de fibrosis pulmonar, que es la secuela que puede quedar o de tromboembolismo pulmonar, pero hemos visto que no es tanto, que la radiografía sí se limpia en la inmensa mayoría de los casos. Pero es cierto que también la inmensa mayoría de pacientes, un 70 o 80%, viene con una sintomatología persistente muy variada y específica, desde disnea (falta de aire), dolores osteoarticulares, trastorno ansioso depresivo, alopecia, pérdida de memoria. Hemos ido aprendiendo en estas consultas. El problema respiratorio mejora, incluso desaparece, en la mayoría de los casos, pero aquejan otro tipo de sintomatologías.



-¿Estos otros síntomas se siguen en estas consultas postcovid?

-Nosotros seguimos viendo a los pacientes que les quedan secuelas respiratorias, pero no el resto de síntomas. Hay un porcentaje importante que tenemos que derivar por problemas osteomusculares o depresivos, que tienen connotaciones difíciles de filiar, a Psiquiatría, Reumatología, Medicina Interna... Estamos ante un síndrome muy inespecífico, pero cada vez vamos teniendo más evidencias de que es algo muy común.



-Hablamos de que existe un covid persistente o de larga duración.

-El concepto de covid persistente cada vez se está afianzando más y van saliendo estudios o metaanálisis que valoran todas estas posibles secuelas o sintomatologías de los pacientes que han sufrido el covid. Ahora mismo no es una entidad como tal reconocida, pero sí tenemos muchas señales de que probablemente haya que darle un diagnóstico a toda esta sintomatología inespecífica que es tan frecuente y tan común en estos pacientes. Al final, el concepto de covid persistente va a formar una entidad nosológica como tal, aunque hoy en día no está definido realmente porque incluso hasta el tiempo tampoco está claro. Es habitual que como mínimo un mes los pacientes tengan sintomatología derivada directamente de una infección por coronavirus.



-Se habla de síntomas, no de secuelas, ¿cuál es la diferencia?

-La secuela puede ser que un paciente con una radiografía de tórax no se limpie y quede aún una fibrosis pulmonar. A ese paciente le ha quedado una secuela de la neumonía y esa secuela te da un síntoma que es la disnea. No es exactamente igual: tú puedes tener un síntoma, pero no sabes realmente si es una secuela del covid.

-¿Qué explica que haya síntomas de covid sin infección activa?

-Sobre el covid persistente se postulan varias teorías. Una dice que realmente hay un reservorio del virus, se cree que en el intestino delgado, pero habría que diferenciar muy bien esta teoría de la de reinfección por covid. Otra teoría es la presencia de una respuesta inmune aberrante, que es lo que ocurre en la fase aguda. Y otra teoría es el efecto de la autoinmunidad, es decir, nuestro sistema inmunitario ha estado defendiéndose de esta agresión y por medio se han creado auto anticuerpos.



-La persistencia del covid no parece darse solo en los casos más graves, ¿habría que abrir estas consultas postcovid a los pacientes que no han requerido hospitalización?

-Ese es otro perfil que estamos viendo en las consultas de Neumología. Estamos recibiendo un perfil pacientes de Atención Primaria que no era el habitual. Personas que no han pasado un covid severo y a veces ni moderado, pero van a su médico de cabecera con disnea, tos persistente, cansancio, asfixia... No es algo exclusivo de los pacientes hospitalizados.



-Parece un nuevo reto sanitario...

-Está claro que no solo la fase aguda del covid supone una sobrecarga para el sistema sanitario con los picos de la ola, sino que esto va a tener y está teniendo consecuencias posteriores desde el punto de vista asistencial. Ya no estamos hablando de una neumonía que ingresa y sale del hospital prácticamente curado y ya luego te hago una revisión si acaso. Ahora estamos hablando de pacientes que están siendo muy demandantes porque tienen una sintomatología muy variada y que evidentemente no están bien.