Espalda y cervicales causan medio millón de jornadas de baja

Existe, que cosas, una especialidad en seguridad y salud laboral llamada ergonomía a la que nadie toma en cuenta, y ahí está la consecuencia y los costos. Y esto no es nada. En vista de la negligencia continua por parte de todos los actores laborales en la prevención de estas dolencias que son incapacitantes legalmente resulta facilísimo probar la incapacidad para desarrollar el trabajo habitual lo que implica una incapacidad total. Empezando por los empresarios que no hacen prevención de ningún tipo y siguiendo con la autoridad laboral que descuida los incumplimientos de la ley de prevención, las responsabilidades son de índole penal. Son daños irreparables y esos son los culpables. Comprar 35 kgs de papel de impresora no es prevención.