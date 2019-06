«Estaré en el gobierno, liberado»

El concejal de Voz, Alejandro Vélez, se convirtió la semana pasada en el protagonista de unos pactos que se han hecho esperar hasta el momento. Vélez explicó que finalmente dio su voto «porque hay un pacto nacional para dar el gobierno al PP y entraríamos a formar parte del gobierno en la parte proporcional que nos corresponda». Él afirmó que «voy a entrar, así nos lo ha asegurado el alcalde y lo que hay que concretar esta semana es qué concejalía llevaría. Le he dicho que debe se algo que tenga relevancia, no dos ni tres concejalías, pero queremos una». Vélez insiste en la Concejalía del Decoro. A la pregunta de si es decoro moral o de la ciudad, respondió que de la ciudad, y que incluye mantenimiento de la ciudad, parques y jardines y limpieza». Esta pendiente de hablar, aunque sí confirmó que su papel dentro del equipo de gobierno sería como concejal «liberado, con asesor y administrativo». El edil contó que «el pacto nacional lo conocí antes de entrar al pleno; mi partido me hijo tranquilo, porque se incumpliera, incumple un pacto nacional y se lo vamos a exigir. En dos minutos antes me ha dado su palabra por escrito, que sí, adelante».