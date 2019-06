«Éste es un trifachito de perdedores»

El candidato socialista, Ricardo Cabezas, manifestó que «es un día triste para el ayuntamiento y la ciudad; se ha constituido un gobierno trifachito de perdedores y el señor Fragoso se ha tenido que agarrar a la tabla de salvación que le ha puesto Cs, con una catadura moral bajísima, unos concejales que quieren entrar por la vía rápida en las instituciones, un concejal que no sabe qué es patear la ciudad y lo vamos a tener dos años de alcalde. Veremos si se llega a producir».

Afirmó que «se puede ser de derecha o de izquierda pero nunca perder la dignidad; a mí también me ofrecieron el 2 y 2; es no es estabilidad, es un intercambio de cromos y el mayor ayuntamiento de la región no se puede permitir este pitorreo. y el personaje de Vox; un trifachito que contará con la ultraderecha, esta ciudad, no se lo merecen». Y anunció que «voy a dejarme la piel para ganar de nuevo la confianza para tener mayoría absoluta y acabar con este circo. Esto es un robo». Sobre la posibilidad de una futura moción de censura, señaló que «de momento vamos a hacer oposición y evitar el discurso de que los gobiernos socialistas no quieren a Badajoz; no, Badajoz no te quiere a ti».