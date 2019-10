La exhumación despierta un interés dispar en el mundo

Medios de comunicación de todo el mundo recogieron ayer los trabajos de exhumación y traslado de Francisco Franco, cuyos restos ya se encuentran en el madrileño cementerio de Mingorrubio, en El Pardo. Estas son algunas de las reacciones en diferentes países.

FRANCIA

La exhumación de los restos de Franco se siguió con atención en los principales diarios y en varias cadenas de televisión francesas. En algunos casos, como el de la emisora France Info, fueron informando en directo en su página web, informa Eva Cantón. Además de recordar la batalla legal con la familia del dictador, los medios mencionaron que Luis de Borbón, bisnieto de Franco, primo lejano de Felipe VI y considerado por los legitimistas como el pretendiente del trono de Francia, era uno de los familiares que llevó a hombros el ataúd a su salida de la basílica. Libération destacó que fue un día «particular» para Madrid y que Pedro Sánchez hizo del traslado del dictador una prioridad cuando llegó al poder. The Huffington Post, por su parte, se detuvo en el futuro del Valle de los Caídos. «¿Podrá convertirse en un verdadero monumento de la reconciliación del país?», se preguntó.

ALEMANIA

Sin ser una de las más noticias destacadas de la jornada, el traslado de los restos del dictador sí fue seguida desde Alemania, un país en el que la memoria histórica tiene un peso enorme por la alargada sombra del nacionalsocialismo y el Holocausto, informa Andreu Jerez. Sin reacciones relevantes en el ámbito político, los medios recogieron la información sobre la retirada de los restos de Franco. Con espíritu didáctico y sin notas editoriales, los medios alemanes subrayaron las tensiones entre el Gobierno y las fuerzas conservadoras y la ultraderecha a raíz de la decisión tomada por el Ejecutivo socialista. «La exhumación polariza a España. Aunque la popularidad de Franco ha decaído los últimos años, el dictador sigue teniendo todavía mucho seguidores que se han opuesto a la exhumación de sus restos mortales», escribía el semanario liberal Die Zeit.

ITALIA

Todos los diarios e informativos en televisión de Italia fueron siguiendo las vicisitudes sobre la exhumación y traslado del cadáver de Franco. El comentario más irónico fue del comunista Il Manifesto, al referirse de este modo al traslado de los restos en helicóptero: «¡Qué gran metáfora! El cuerpo de Franco sobrevolará en todos los sentidos sobre una campaña electoral de una España cansada y desmotivada». «Los socialistas violan la tumba del Caudillo», escribió el derechista Il Secolo d’Italia, informa Rossend Domènech. «El Congreso desahucia el cadáver de Franco», añadió Il Messaggero. La Stampa subrayó que «Sanchez gana la batalla legal». El Corriere della Sera reseñó la oficialidad de lo recorrido hasta ahora, hablando de «las dos Españas» contrapuestas. «Termina 40 años después, el funeral de la dictadura», escribió, a su vez, La Repubblica.

REINO UNIDO

Los medios británicos hicieron un seguimiento de baja intensidad de la exhumación. Presente en noticiarios de televisión y en los diarios, los comentarios se limitaron a explicar las razones que han llevado a este traslado, realizado «tras una larga y tensa disputa que ha dividido al país», según The Times. «Millones de españoles han seguido en directo en televisión la histórica exhumación del austero Valle de los Caídos, parte de un colosal memorial que sus oponentes han criticado desde hace tiempo», añadió el rotativo, informa Begoña Arce. La BBC reflejó la división de opiniones sobre la decisión: «Muchos descendientes de las víctimas están contentos, pero los críticos acusan al Gobierno de interés político, a poco tiempo de que se celebren las elecciones generales».

ESTADOS UNIDOS

La prensa de EEUU tiende a mostrar fascinación por la guerra civil española y la dictadura franquista, pero esta vez dedicó una discreta cobertura al acto. La noticia fue recogida por la mayoría de grandes medios, pero muy pocos la llevaron en las portadas de sus webs norteamericanas. The Washington Post, una de las excepciones, escribió que la exhumación «acaba con años de amarga controversia sobre cómo conmemorar un pasado oscuro y complicado» y «llega en un momento de profunda polarización en España». The New York Times, que ha ido informando de todo el proceso, relegó la información a su portadilla de información internacional y habló de las «críticas» de aquellos que sostienen que «podría reabrir viejas rencillas en la sociedad española», informa Ricardo Mir de Francia.

ARGENTINA

La extracción de los restos del sátrapa tuvo una atención especial en Argentin. Semanas atrás, en medio de las discusiones del Supremo sobre la suerte del cuerpo de Franco, en esta ciudad, la jueza federal María Servini recibió a cuatro españoles que se querellan en una causa por crímenes cometidos en el franquismo, informa Abel Gilbert. Los familiares de las víctimas reclaman la extradición de quien fuera gobernador de Navarra Ignacio Llanos Cifuentes, el secretario de la gobernación Vicente Javier Murillo Fernández, y los policías Miguel Rubio Rubio y Benito Pérez Vázquez, entre otros.