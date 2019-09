Extremadura grita contra el cambio climático

Quizá ha tardado más en calar, pero ha llegado: el grito contra el cambio climático, por «la emergencia climática», ya suena alto en Extremadura. Como viene ocurriendo cada viernes (la iniciativa la enzabeza Fridays for Future) en las principales ciudades del mundo, la comunidad se sumó ayer con más fuerza que nunca a la Huelga Mundial por el Clima convocada para este 27 de septiembre. En la región, las ciudades de Cáceres y Badajoz acogieron las principales manifestaciones que reunieron a cientos de extremeños, pero prácticamente en todas las comarcas se celebraron ayer distintas actividades para alertar de una realidad de la que la sociedad empieza a ser cada vez más consciente: el medioambiente está en peligro.

«La población está reaccionando. Quién iba a decir que habría concentraciones en pro del clima cada viernes en Cáceres o Badajoz», reflexiona Marcelino Núñez, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Hasta los más reacios han dejado de dudar de que el cambio climático es real. Las temperaturas medias están subiendo y las precipitaciones, escaseando. Pero Núñez quiere ser optimisma. «Creo que estamos a tiempo, el cambio es imparable pero estamos a tiempo de aminorar sus consecuencias. Y estoy convencido de que se conseguirá». Pero avisa, aunque la conciencia está creciendo «todavía se necesita mucho más». El impulso ciudadano es vital para lograrlo, pero sin adminsitraciones, gobernantes y empresas la tarea se complica. «Tienen que tomar medidas por razones ecológicas, económicas y también éticas», insiste.

Núñez no es el único que advierte de lo que se avecina. Medio centenar de profesores de la Universidad de Extremadura (UEx), especialistas en distintos campos de la comunidad científica, socioeconómica y de humanidades, también han lanzado esta semana una declaración a través de la cual llaman a la reflexión y a la concienciación del conjunto de la sociedad extremeña.

El problema es claro: una crisis de la biodiversidad en el planeta, reza el manifiesto. «Uno de los ejemplos más contundentes y contrastados es la rápida y progresiva desaparición de los insectos, grupo de crucial importancia en la polinización de las plantas fanerógamas y por su papel dentro de las cadenas tróficas», advierten. Entre las causas, está el cambio climático y «Extremadura no está exenta de problemas». Por eso proponen soluciones: reducción de emisiones, implementación de usos de energías renovables, utilización de tecnología de retirada de CO2, reforestación y restauración de nuestros bosques con especies nativas y la aplicación de políticas agrarias no generalistas y basadas en la sostenibilidad y el respeto a los valores naturales de cada zona. «Estamos ante el mayor reto del presente siglo para la humanidad», sentencian.

También lo saben en las aulas de los colegios e institutos extremeños, donde la conciencia medioambiental se cultiva cada día. Ayer multitud de alumnos secundaron la huelga y no acudieron a sus centros –la Consejería de Educación no tenía datos del seguimiento– pero durante esta semana los centros educativos también han vestido a sus alumnos con camisetas verdes, han guardado minutos de silencio por el clima, han recogido basura o han sacado las bicis a pasear, entre otras actividades. Para que el mensaje cale entre los más pequeños, en las generaciones futuras.

Pero no fue en las aulas sino en la calle donde la reivindicación fue más visible. Convocados por la Alianza Emergencia Climática Extremadura, que integra a diversos coletivos y organizaciones sociales, ecologistas, educativas, sindicales... incluidas religiosas, las ciudades de Cáceres y Badajoz acogieron los principales actos de un día de huelga mundial, con concentraciones que se llenaron de consignas, de críticas y de esperanza.

RESPUESTA MASIVA / En Badajoz la afluencia fue masiva y reunió a más de 1.200 personas (según el cálculo que realizó este diario y que coincidió con el de la Policía Local de Badajoz). La concentración se inició antes de las 19.30 horas en la avenida de Huelva, frente a la Delegación del Gobierno en Extremadura, donde previamente los convocantes se organizaron para preparar las pancartas. Se vieron decenas de mensajes estampados en soportes de cartón, encabezados por el lema ‘Emergencia climática. Extremadura’, que sostenían una veintena de adolescentes.

La manifestación discurrió por toda la avenida en dirección al Ancla, para subir por Enrique Segura Otaño y bajar por la avenida de Europa. Al llegar al cruce con Ronda del Pilar se detuvieron y se sentaron en el suelo mientras agentes de la policía local dirigían el tráfico para que no se colapsase. Con el cántico «Perdonen las molestias, es nuestro futuro», los manifestantes pedían disculpas reivindicativas. Los participantes continuaron el recorrido hasta la plaza de Minayo y concluyeron hacia las 20.30 horas en el paseo de San Francisco, que abarrotaron y donde se lanzaron mensajes de denuncia y concienciación desde el templete.

PRESIONAR / Durante todo el trayecto no pararon de corear «si el planeta fuese un banco ya lo habrían rescatado» o «ni un grado más, ni una especie menos» y, sobre todo, «que no, que no, que no hay planeta B». María José Elías, de la Asociación 25 de marzo, explicó que la alianza engloba a 80 colectivos, que se han ido sumando durante toda la semana. Su objetivo es «presionar a las autoridades para que empiecen a tomar medidas», porque «sabemos desde hace tiempo que se está calentando el planeta pero ahora estamos en un momento de emergencia», al mismo tiempo que es una llamada de atención a cada persona para hacerle ver «que tenemos que cambiar nuestra forma de vida, nuestros hábitos y reducir el consumo para reducir la contaminación», recalcó. Paula Pérez se mostró entusiasmada por el resultado de la manifestación en Badajoz. «Esto empezó en mayo, éramos un grupo reducido y nunca pensamos que tendríamos tanta convocatoria». Hasta Badajoz viajaron grupos desde Don Benito y Villanueva y también Mérida se sumó «para darnos fuerzas», informa A. M. Romasanta.

En Cáceres el mensaje también sono alto y fuerte en la concentración celebrada en el corazón de la ciudad, en la plaza Mayor: «No hay planeta B, emergencia climática ya» fue el lema más coreado. Alrededor de medio millar de personas se reunieron junto a la escalinata del ayuntamiento, que lucía iluminado en verde y con un cartel apoyando la declaración de «emergencia climática» –como reclaman los organizadores para el resto de consistorios–.

Allí solo había un objetivo, recordar «que solo tenemos un mundo en el que vivir», dijo la cooperante internacional, de la Plataforma de Refugiados, encargada de leer el manifiesto. No faltaron críticas para las instituciones por mirar para otro lado o no hacer lo suficiente, un minuto de silencio por los migrantes muertos en el Mediterráneo y un rotundo alegato contra la mina de litio en la montaña cacereña. «Tenemos que ayudar al planeta, pero todavía hay gente que no es consciente de ello, que lo ve como un cambio lejano, por eso hay que manifestarse», señalaron David y Celia, dos jóvenes estudiantes comprometidos. «Me preocupa el futuro y debería preocuparnos a todos», dijo Toñi, otra manifestante, informa G. Moral.

En Plasencia también fue un día distinto ayer. Más de una treintena de alumnos se reunieron en el parque de La Isla para recoger basura y reunieron casi 40 bolsas. «Hemos encontrado plásticos, preservativos, mucho papel, botellas de alcohol, e incluso un pañal sucio, un inodoro hecho añicos y ropa. Hemos visto lo que se podía reciclar, lo hemos separado y lo hemos tirado en los contenedores correspondientes», explicaba Clara Rodríguez, del IES Sierra de Santa Bárbara. Su objetivo era «visualizar la basura que hay, animar a reciclar y hacer algo por el medioambiente y el cambio climático». Otro grupo del IES Virgen del Puerto también participó en la recogida, según informa R. Rodríguez.

Ya por la tarde, en torno a medio centenar de bicicletas participaron en un recorrido también desde el parque de La Isla hasta la Coronación, donde en torno a las 18.50 horas salió una pequeña manifestación con destino a la plaza Mayor. Con una pancarta, carteles, algunos con camisetas verdes y la cara pintada, terminó en la plaza Mayor, donde se leyó un manifiesto con el lema: Frente al vuelco climático, ¡cambiemos de modelo! ¡Por un mundo rural vivo! ¡Por una Extremadura sana!. Y la lucha, dicen, continuará. «Esto no se cambia en un día».