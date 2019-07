Extremadura, más de 600 plazas para 'caravaning'

Están repartidas por toda la geografía extremeña. Y la previsión es que aumenten. El mayor área de estacionamiento se encuentra situado en la localidad pacense de Monesterio, municipio situado a las puertas de Andalucía. El inventario elaborado por Areasac.es, que recoge todas las áreas del país, lo señala en color azul y verde, lo que significa que es un área pública y en ruta. En la provincia de Cáceres, el mayor área está localizada en un camping de Piornal, con 50 plazas.

La tendencia indica que este tipo de turismo está al alza, como relata Cristina Ventosa, responsable en España del portal web Yescapa, en el que particulares alquilan a otros particulares sus vehículos: «Cada vez tenemos más propietarios que anuncian y más personas que se interesan por su alquiler», dice.

Matriculaciones y alquiler

El número de matriculaciones de autocaravanas en la región se incrementó un 3,7% en 2018 con respecto al año anterior. Son datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio de Caravaning (Aseicar).

Fueron un total de 55 las autocaravanas matriculadas en 2018 en la región, 32 en la provincia de Badajoz y 23 en la de Cáceres.

La organización no tiene datos concretos, pero estima que puede haber entre 750 y 1.000 autocaravanas matriculadas actualmente en la región.

En lo relativo al alquiler de estos vehículos, Ventosa detalla que «en lo que llevamos de año se han registrado 653 solicitudes de alquiler en Extremadura. Actualmente contamos con 35 vehículos en esta comunidad autónoma».

Como explica Raúl Vaquero, gerente de Aseicar, el creciente éxito de este tipo de turismo reside en que «permite conocer parajes cercanos y lejanos, según la disponibilidad de días de ocio que tengamos, sin la presión de tener contratado un pack de estancia. Elegimos, dentro de la ruta programada, los lugares de parada, pernocta y de visita. Y todo ello llevando con nosotros nuestros utensilios de cocina, nuestro aseo personal, los juguetes de nuestros hijos... Nuestra propia casa viviendo nuevas experiencias en otros lugares».

Lo secunda Ventosa: «Te da total liberta y flexibilidad: llevas tu casa a cuesta. Tú decides dónde y cuándo paras», argumenta.

Ambos expertos coinciden en que el perfil de usuarios de estos vehículos ya no es tan homogéneo: «Actualmente, el perfil del usuario es más variado. Frente al clásico comprador senior ahora se han incorporado parejas jóvenes y familias, tanto mediante compra del vehículo como a través del alquiler», dice Vaquero.

«En España observamos que la edad media es bastante inferior al resto de los mercados en los que estamos presentes, situándose en los 40 años. Esto puede ser debido a que tendencia del ‘caravaning’ ha llegado más tarde a España que al resto de los países de Europa», señala Ventosa.

Según una encuesta realizada a los usuarios de Yescapa, el perfil medio del viajero se sitúa entre dos franjas de edad: 36-54 años (47%) y 55-69 años (34%). La mayoría (45%) afirman tener un nivel adquisitivo alto.

Este tipo de viajero elige pasar sus vacaciones al aire libre y en contacto con la naturaleza (81%) y muchos de ellos son apasionados de las actividades y deportes al aire libre (76%).

«Es una opción que te permite tener el transporte y el alojamiento incluidos. Por eso a veces se incluye como turismo low cost, pero nuestros usuarios suelen tener un poder adquisitivo medio y alto», detalla Ventosa.

Ella misma también subraya que suele haber un patrón en aquellos que se adentran en el mundo del ‘caravaning’: «Muchas personas empiezan alquilando para probar, antes de lanzarse a comprar».

Ventajas para el territorio

La responsable de Yescapa afirma que Extremadura «aparece frecuentemente en los sitios a visitar, ya que se sitúa estratégicamente entre Madrid y Portugal».

De hecho, la firma tiene previsto un viaje de prensa en la región en la que recorrerán localidades como Trujillo, Guadalupe o Plasencia: «Aún estamos cerrando localidades y actividades, pero el interés es creciente», dice Ventosa.

En una región en la que las pocas infraestructuras de transporte no ofrecen muchas alternativas, más allá de la carretera, el ‘caravaning’ representa una buena oportunidad para atraer más visitantes.

«Pensamos que es muy positivo para el territorio y es una región que se está posicionando bien en el ‘caravaning’», asegura Ventosa.

Tal y como explica, este modo de viajar permite ampliar los lugares a visitar, más allá de las ciudades y zonas más emblemáticas y conocidas: «Viajar en caravana te permite visitar la región en profundidad. Se alejan de los puntos más conocidos, que no son los típicos, para probar por ejemplo la gastronomía o visitar festividades», argumenta Ventosa.

Dónde parquear

Según el mapa de Areasac, las 17 áreas de la provincia de Badajoz se encuentran localizadas en: Alange (20 plazas), Badajoz (20), Berlanga (30), Fregenal de la Sierra (5), Fuente de Cantos (3), Higuera la Real (10), Jerez de los Caballeros (8), La Albuera (10), Maguilla (30), Medellín (30), Mérida (35), Monesterio (100), Orellana la Vieja (10), Villagarcía de la Torre (10), Villanueva de la Serena (25) y Zafra (50).

En cuanto a las 18 de la provincia de Cáceres, se sitúan en los siguientes municipios: Alcántara (7 plazas), Baños de Montemayor (4), Belvís de Monroy (20), Cáceres (10), Casar de Cáceres (30), Deleitosa (3), Jerte (15), Logrosán (10), Losar de la Vera (7), Malpartida de Plasencia (15), Moraleja (4), Piornal (50), Plasencia (área de paso), Riolobos (20), Torre de Don Miguel (10), Trujillo (20) y Valencia de Alcántara (7 en el área pública y 10 en el privado).

La mayor parte de las áreas localizadas en la región son públicas.

Regulación

«La autocaravana sufre un boom y por eso la regulación, sobre todo de la pernocta, no así del estacionamiento y parada que se regula como cualquier turismo, sufre un vacío legal a nivel nacional. No obstante, muchas comunidades autónomas y Ayuntamientos ya están regulando esta particular y atractiva manera de hacer turismo», cuenta Vaquero.

En el caso de Extremadura, según datos facilitados por la Junta a este periódico, la Dirección General de Turismo tiene previsto desarrollar una normativa más específica.

«La Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del turismo de Extremadura en su artículo 60 viene a dar entidad propia a las áreas de autocaravanas como un establecimiento turístico extrahotelero al margen de la regulación de los Campamentos de Turismo. En esa línea el artículo 66 bis ‘Áreas de autocaravanas’ de la Ley 6/2018, de 12 de julio, de modificación de la Ley 2/2011, añade con el siguiente texto: ‘Son espacios de terreno destinados exclusivamente a la acogida de autocaravanas o similares, debidamente delimitados, dotados y acondicionados, abiertos al público para su ocupación transitoria, pudiéndose establecer un precio, en los términos que reglamentariamente se determinen’», detallan las citadas fuentes de Turismo y Cultura.

Es ese artículo 66 bis el que está previsto desarrollarse «en colaboración con todos los actores del sector».

Diferencias entre vehículos

El mundo del ‘caravaning’ orbita entre dos vehículos: las caravanas y autocaravanas -además de las furgonetas camper-. Los dos tienen una característica común: permiten llevarse la casa a cuestas. Pero, al margen de esta similitud, hay una diferencia principal: la autocaravana se mueve por sí misma mientras que la caravana debe ser remolcada por otro vehículo.

Desde Aseicar advierten de la importancia de informarse bien antes de adquirir uno de estos vehículos, además de tener garantías sobre su procedencia: «Desde 2014, el crecimiento en las matriculaciones de autocaravanas nuevas ha sido exponencial. Y todo esto, a pesar de que, en los últimos años, están proliferando empresas y particulares que traen vehículos muy anticuados, fuera de homologación, de dudosa procedencia y contaminantes», avisa Vaquero.

Se pide más información y nuevos lugares para abrir las puertas de Extremadura al ‘caravaning’. Una nueva forma de turismo que puede ser un gran filón para la región,