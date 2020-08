El Gobierno veta fumar en la calle y cierra las discotecas por el covid

España prohíbe fumar en a calle y en las terrazas de los bares y cierra sus discotecas para intentar frenar la expansión de la pandemia de covid-19. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron ayer por unanimidad en una reunión convocada de urgencia aplicar un paquete de medidas extraordinarias en materia sanitaria para coordinar la lucha contra los contagios. Se trata de la primera vez en la historia de la democracia que se llega a un acuerdo de este tipo. El objetivo, evitar los rebrotes que hoy por hoy siembran el mapa español y que ya han llevado a Extremadura a la segunda ola de contagios.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha puesto sobre la mesa 11 medidas de obligado cumplimiento a nivel nacional. Tres recomendaciones. Y una observación. Todas ellas quedarán reflejadas, de una manera u otra, en la normativa propia de cada comunidad autónoma. «El que presentamos hoy es un acuerdo de mínimos», explicó ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante la presentación del plan. No puede descartarse, pues, que en los próximos días alguna autonomía intensifique todavía más estas restricciones. Aunque todavía no está claro cuándo llegarán estas resoluciones a cada territorio.

En el caso de Extremadura, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales consideró que se trata de «un buen acuerdo». El consejero del ramo, José María Vergeles, ya había venido reclamando en los días previos unidad de acción para hacer frente a la pandemia y en este sentido, la Junta detalla que ahora está a la espera de que el ministerio publique la orden correspondiente para trasponer las normativas a la legislación autonómica. ¿Tomará la región medidas para ampliar estas restricciones? «Si las tomáramos, informaríamos de ellas públicamente», se limitaron a decir ayer desde la consejería.



LAS MEDIDAS / Entre las medidas más contundentes destaca la prohibición de «fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de al menos dos metros»; algo reclamado desde hace meses por las sociedades científicas y que las autonomías llevaban unos días estudiando tras la aprobación de la medida en Galicia, pero que por el momento Extremadura había descartado. Asimismo, también se decreta el cierre de «discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo» a nivel nacional. Estos entornos, según consta en los datos del Ministerio, son el origen de gran parte de los rebrotes detectados hasta la fecha en el ámbito nacional pero no en la región, donde la mayoría de los brotes se están dando en celebraciones familiares. No obstante, es cierto que en los focos con origen en el ocio nocturno es muy complicado reconstruir la cadena de contagios.

El acuerdo incluye una mayor vigilancia para evitarlos botellones, y también se refuerza la regulación referente a la hostelería. A partir de ahora, los restaurantes, los bares, los chiringuitos y las terrazas tendrán que garantizar un metro y medio de distancia entre personas. Se permite un máximo de 10 personas por mesa, separadas por el debido espacio interpersonal. Los locales podrán admitir clientes hasta medianoche y deberán bajar la persiana a la una.

Ante estas nuevas restricciones, el sector ha comenzado a movilizarse. Así, la terraza del Hípico de Cáceres, que abrió sus puertas el 31 de julio, ya informó ayer que adaptará su horario a la una de la madrugada . «Estamos estudiando ahora el nuevo escenario, en general, pero partimos de que aplica la regulación de las terrazas. Es decir, que verá reducido su horario a la una», explicó el alcalde de Cáceres, Luis Salaya. «Respecto al resto de las limitaciones, en principio, no parece que le afecten porque las condiciones que le pusimos nosotros son más restrictivas que las que se aplican al resto de terrazas», zanjó. Del mismo modo, Puerto Gabanna, la terraza situada en el polígono industrial Las Arenas de Malpartida de Cáceres, informó a través de un comunicado en sus redes sociales que «hasta que las nuevas medidas sobre el ocio nocturno no se publiquen oficialmente, Puerto Gabanna seguirá abriendo sus puertas con normalidad».

Por otra parte, a partir de ahora la organización de actividades multitudinarias deberá ser analizada y revisada antes de su aprobación y los responsables estarán obligados a realizar un informe de riesgo que después las consejerías de sanidad tendrán que aprobar o no.



RESIDENCIAS / Por lo que respecta a las residencias, quedan blindadas por nuevas medidas de seguridad: se realizarán pruebas diagnósticas (PCR) a todos los nuevos residentes con 72 horas de antelación a su entrada al centro, así como a los nuevos trabajadores y los que vuelvan de vacaciones. Las visitas se limitarán a una persona al día durante un máximo de una hora, excepto al final de la vida.

Ante el aumento de contagios detectado en algunas localidades, el plan nacional establece que «en caso de brote epidémico, se realizarán cribados con pruebas PCR en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas». De esta manera, queda escrita en negro sobre blanco una medida que, hasta ahora, muchas comunidades habían realizado por su cuenta.

El acuerdo también lanza unas recomendaciones generales para la sociedad, que todavía no está claro cómo pasarán de la teoría a la práctica. Así, a partir de ahora se recomienda a la ciudadanía «la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable» y que estas se reduzcan a un máximo de 10 personas.