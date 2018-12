El Gordo deja al menos 4 millones en Extremadura

El Gordo ha tocado este año en Extremadura. Bueno, más que tocar se podía decir que ha salpicado como gotas de cava a algunas poblaciones de la región. Han sido al menos cuatro millones los que ha dejado el número 03347. Se han vendido dos décimos de este número en Cáceres, otro en Casar de Cáceres, uno más en Trujillo y otros dos en Badajoz. Además la suerte también ha llegado de fuera, dos décimos comprados en Vizcaya han viajado hasta las manos de dos hermanos en Torremejía, y otros dos décimos del número agraciado y vendido en Cuenca ha acabado en La Codosera.

También el tercero ha tocado en la región, en Mérida y en Calamonte. El cuarto llegó a Arroyo de la Luz. Y se han vendido números del quinto en Almendralejo, Plasencia y Alburquerque.

CÁCERES / El bombo tampoco ha sido especialmente generoso este año con la provincia cacereña. Vamos, que no ha habido lluvia de premios. Pero sí ha dejado más de 2,1 millones de euros en varios décimos tocados con la varita de los grandes premios, para recordar que la lotería sí toca… a algunos afortunados. Los más importantes han sido sin duda los cuatro décimos del Gordo (03347), dos de ellos en la capital cacereña, otro en Trujillo y uno más en Casar de Cáceres.

«¿Pero ha tocado el Gordo en Cáceres?», se preguntaban los ciudadanos casi con incredulidad al pasar por el estanco de la esquina de la plaza de Colón con Virgen de la Montaña. Efectivamente. Así lo ponía en el cartel: «1º Premio vendido aquí». El establecimiento, regentado por Jorge Sánchez, que apenas podía contener la emoción, había validado por máquina un décimo del 03347. «Ha debido ser durante la última semana por el tipo de número» contestaba a la nube de periodistas que habían entrado en tromba a los pocos minutos de conocerse el premio. «Me acaban de avisar desde la Sociedad Estatal de Loterías, me han confirmado que hemos dado el Gordo. ¿Que si estoy satisfecho? ¡Mucho… muchísimo!», explicaba nervioso. «Lo bueno es que yo había llamado diez minutos antes a la delegación de loterías de Cáceres bromeando con que no caía nada».

El estanco, que lleva desde 2013 en su nueva ubicación, ya dio un cuarto premio en 2015 (nº 71.119) y otro similar en 2016 nº (59.444). «Es una gran noticia, estamos cerca de barrios de gente trabajadora como San Francisco, San Marquino… donde todavía falta el empleo. A ver si hemos llevado suerte a quien la necesita», decía ilusionado, aunque ayer no había ni rastro del afortunado. «Y por favor, que la gente vea que los décimos de máquina tocan igual, que hay personas reticentes», insistía Jorge Sánchez a los periodistas.

LA LIBRERÍA DE SAN BLAS / El número 03347 también se vendió en la librería ‘Ceres’ de San Blas, donde ayer estaban de suerte, «¡Nos ha tocado el Gordo!», apuntaba Jacinta Pablo, la gerente de la tienda, a cada persona que entraba en el establecimiento, a pesar de que el único décimo ganador no lo había comprado ella. La alegría también venía dada por otro motivo, estaban celebrando el cumpleaños de Jacinta. Por ello, la propietaria afirma que «nunca olvidaré este día».

Un desconocido se llevará los 400.000 euros, «puesto que el cupón salió de la máquina», y no saben quién es debido, según Jacinta, a la afluencia de personas que visitan esta librería cada día. Desde julio, que comenzaron a vender lotería, han pasado muchos clientes por allí, «el albergue, la gran cantidad de caravanas que acampan aquí al lado; la cercanía con la parte antigua, vienen muchos turistas», señalaba Jacinta Pablo.

Es el premio de mayor cantidad que han entregado nunca, lo máximo que habían vendido hasta ahora era un boleto de 30.000 euros y en otro sorteo, ya que al no tratarse de una administración, el décimo ha sido validado a través de la máquina de lotería que allí tienen.

La que regenta el local afirma que se enteraron porque un medio de comunicación llamó a la tienda ayer por la mañana, si no aún no tendrían idea de que han repartido el Gordo navideño. Por el momento, nadie se ha puesto en contacto con ellos así que descartan que sea un cliente habitual o un vecino del barrio.

TAMBIÉN TRUJILLO / En Trujillo continuaba ayer la incertidumbre sobre quién habrá sido el agraciado con un número del Gordo de la Lotería. En la administración número 1, ubicada en los portales de la plaza Mayor, ha sido vendido a través de terminal un boleto del número 03347, aunque el propietario del establecimiento, Luis Moreno Bermejo, no recuerda ni cuándo ni a quién se lo vendió «ya que desde el mes de julio la venta ha sido muy intensa».

Sin embargo, asegura tener el presentimiento de que es «alguien de Trujillo». Lo dice mientras confiesa estar «emocionado y muy contento» por haber repartido la suerte «aunque ya podían haber sido unos boletos más», se lamenta. Luis es la tercera generación de loteros en la plaza Mayor, ya que sus padres y sus abuelos ya la regentaron. Él lleva al cargo 25 años y trabajan junto a él su mujer, Remedios Vargas, y otra empleada, Teresa Sánchez. La noticia la conocieron por los medios de comunicación que, nada más cantar el Gordo, comenzaron a llamar por teléfono a su administración. Lo siguiente fue abrir una botella de cava y brindar por la buena suerte.

Sin embargo, la Lotería de Navidad ha pasado por su establecimiento ya en otras ocasiones. Moreno relata que dio un tercer y un quinto premio en el año 2011 «y del quinto vendí la serie completa, que se distribuyó en el hogar de mayores de Trujillo, por lo que tocó a mucha gente, y mayoritariamente a jubilados», dice.

Por esta administración de lotería pasaron en el día de ayer muchos turistas y trujillanos curiosos, para interesarse por el premio que había tocado y saber quién había sido el afortunado. Pero también varios familiares de Luis, ya que son una familia numerosa en la que él es el noveno de catorce hermanos. Por eso, aunque no les haya tocado directamente la lotería, lo celebrarán estas navidades intensamente «porque nos vamos a juntar 82 miembros de una misma familia aquí en Trujillo».

ALEGRÍA EN CASAR / En Casar de Cáceres, la suerte llegó por partida doble. Otro décimo del Gordo validado por la máquina de una papelería de la avenida de la Constitución, donde además se vende

prensa, dejó 400.000 euros. Ayer se desconocía el nombre del afortunado, por eso muchos vecinos

se acercaban a comprobar si la suerte les había sonreído con esa cantidad capaz de salvar deudas

y sobre todo hipotecas de un golpe. «Está todo el mundo deseando saber quién ha sido el afortunado», comentaba la titular del establecimiento, Teresa Sánchez, con una gran sonrisa que iluminaba su cara. «No podría decir el nombre del ganador si él o ella no quieren, pero de verdad que a estas horas no ha venido nadie», repetía a los medios de comunicación, que no paraban de entrar en la pequeña tienda.

En la otra punta del Casar de Cáceres había tocado otra cantidad ligeramente superior, 525.000 euros, pero esta vez repartida entre ¡250 décimos! La multitienda ‘La despensa del queso’ acababa de dar este premio anterior al Gordo (nº 03346), con 2.100 euros al décimo. La alegría estaba desbordada. «Le ha tocado a medio pueblo», contaba alborozada Mari Paz, la propietaria, rodeada de clientes que no paraba de brindar con champán.

Uno de ellos era Maribel Ollero, de 56 años. «Me he enterado mientras hacía la compra, me

han dicho que si llevaba un cupón de Mari Paz y de momento me he puesto tan nerviosa que ya

no sabía ni qué comprar». Maribel tiene claro el destino del dinero: «los muebles de la habitación

de la niña, que justo estaba cambiándola, y por supuesto unas cervecitas con los amigos».

AVENIDA DE SANTA MARINA / El Gordo llegó al estanco de la avenida de Santa María de Badajoz situado enfrente del Colegio de Veterinarios porque una mujer gitana predijo en la pasada Feria de Zafra al marido de Adriana Flores que el primer premio de la Lotería de Navidad terminaría en 47, como así ha sido.

Adriana confió plenamente en la predicción -no así su marido, que se mostró temeroso- y hace

unas semanas, cuando pasaba por delante del estanco de Santa Marina pidió un décimo con esta terminación. Lo adquirió a través del términal electrónico y era el único con estas tres últimas cifras. Le enseñó la foto a su madre, Beatriz Domínguez, que le pidió que cogiese otro para ella. Beatriz y Adriana son argentinas pero están en España desde hace 11 años.

La madre vive en La Codosera y se encontraba ayer con su marido, Joaquín Cuesta, en Badajoz

en un supermercado cuando se enteró de su buena fortuna. Su hija Adriana está afincada en Ba

dajoz y los tres se presentaron en el estanco que les concedió la suerte, convirtiéndose así en protagonistas del día en Badajoz.

Aún no sabían ayer en qué ven a invertir semejante premio. Beatriz querría viajar a su país donde tiene a cuatro de sus hijos (aún no conoce a cuatro de sus diez nietos), pero a Joaquín le da miedo al avión, con lo que ya se plantean reunir a la familia a este lado del Atlántico. A Adriana le vendrá muy bien para la comunión de su hija mayor.

Para el responsable del estanco, Alvaro Martínez, que regenta con su padre Antonio, el Gordo fue una gran sorpresa. En el 2014 ya dieron un segundo premio, con lo que el siguiente tenía que ser un primero. «Yo tenía muchas ganas y le dije a mis compañeros que trabajaba yo porque me tocaba a mí dar un premio».



En la calle se formó un enorme revuelo, entre cliente curiosos y medios de comunicación, que se

agolparon junto al escaparate. Álvaro no había preparado discursos pero sí botellas de champán,

que roció en la fachada. «Estaba trabajando y cuando salió el primer premio vi que no era ninguno de los que teníamos nosotros, pero al momento me han llamado y no me lo creía, me han dicho el número de la administración y éramos nosotros». Este estanco funciona en Santa Marina desde hace más de 30 años.

EL TERCER PREMIO / La fortuna ha sonreído también a Mérida y la vecina localidad de Calamonte, donde se han vendido dos décimos del 04221, el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad

de la Lotería Nacional, con 50.000 euros cada uno. En Calamonte fue comprado en un punto de venta

autorizado en una tienda de regalos de la Calle Ramón y Cajal.

Su titular, Juan Carlos Pérez, contento por el premio, se lo ha dedicado a «todos los compañeros del

servicio de recepción mixta» de lotería, informa EFE.

En Mérida se vendió en la administración de lotería ‘La Pajarita’, en la Avenida Juan Carlos I, cuyotitular, Miguel Ángel Mazo, lleva seis meses en este punto de venta, en octubre ya dio un segundo premio de la Lotería Nacional y en 2016 (en otro punto de venta) vendió dos décimos del segundo premio de este sorteo (250.000 euros). Asegura que no tiene idea de quién puede ser el afortunado o afortunada. «Estamos muy contentos, como si nos hubiese tocado a nosotros». Cuenta como una señora se presentó allí pensando que le había tocado porque llevaba un décimo del 02411, un número similar al que ha resultado premiado. En ambas localidades se concentraron bastantes vecinos en ambos puntos de venta para informarse y también para celebrar ese pellizco que ha llegado a estos dos puntos de la región. Todos ellos brindaron con cava por la buena fortuna, aunque ninguno de los presentes tenía el décimo premiado.

ARROYO DE LA LUZ / La suerte fue viajando por Extremadura durante el Sorteo Extraordinario de Navidad. Un cuarto premio, con el número 67.774, llevó la fortuna a la administración de loterías número 2 de la localidad cacereña de Arroyo de la Luz, situada en la calle Rafael Chaparro, que vendió un décimo dotado con 20.000 euros. Fue el segundo de los dos

cuartos premios, cantado a las 11.43 horas en la sexta tabla, y el cacereñas. Ayer también se desconocía la identidad del agraciado, 33 Imagen de la librería ‘Ceres’ en la que aparecen sus propietarios celebrando haber dado un décimo del Gordo.

EXPECTACIÓN EN PLASENCIA / En Plasencia no ha caído el Gordo, pero casi y este año la suerte se ha centrado en dos establecimientos, la administración de la calle del Sol y el receptor mixto de lotería de la calle Talavera.

En este último, que regenta Ángel Luis Valiente, se han vendido dos décimos de un quinto premio, el 2308, pero además de este establecimiento han salido papeletas de 5 euros del 3147, con el que la Asociación de Comerciantes de la calle y Puerta Talavera ha repartido unos 60.000 euros.

Por eso, ayer, nada más conocerse la noticia de que había caído un quinto premio, en torno a las doce, el establecimiento se convirtió en una fiesta. Javier Díaz tenía guardado el champán, «por si acaso», y lo abrieron para brindar por la suerte, sobre todo por la que han repartido entre los clientes de la calle. Porque son 28 los establecimientos de la asociación que han vendido papeletas. La única pena es que «hemos estado a un número del Gordo (el 3.347) y le habría tocado a toda Plasencia». En realidad, lo que han tocado son 30 euros por cada papeleta de cinco, suficiente para que los responsables de los establecimientos pasaran ayer por este receptor mixto para brindar con Ángel Luis y Javier, como también clientes habituales y curiosos que escuchaban la algarabía. Incluso la madre de Ángel le llamó rápidamente.

En cuanto a los dos décimos del quinto premio, agraciados con 6.000 euros cada uno, no saben a quién le han podido tocar porque se vendieron por máquina: «imaginamos que el cliente diría que le diéramos el que saliera de la máquina» y además, «al ser un importe mayor de 2.000 euros, tienen que ir al banco a cobrarlo, no a la administración».

Se da la circunstancia de que también han vendido otros 12.000 euros con otra terminación del Gordo, la del número 80.747, vendido en parte a la compañía placentina ‘Y de repente teatro’. Así, solo este establecimiento ha repartido más de 100.000 euros con la lotería, a expensas de conocer todos los números cantados para comprobar las pedreas y terminaciones.

«Llevamos más de cincuenta años abiertos. Antes de nosotros regentaba la administración mi madre y antes mi abuelo. Para nosotros es maravilloso dar premios como estos. El próximo año damos el Gordo», subrayaba ayer Ángel Luis Valiente.

Y si hay otra administración que también ha dado muchos premios es la de la calle del Sol. Su responsable, Antonio Merino, tenía hechas ya las cuentas ayer tarde: «hemos repartido un total de 1.145.320 euros». Lo han hecho sobre todo con dos centenas del Gordo, tres centenas del segundo, una centena de un cuarto premio y terminaciones del tercero y del Gordo, que han ido a parar, por ejemplo, al club de fútbol de veteranos Independiente, a un equipo de fútbol americano y a la asociación de vecinos de Miralvalle.

AlBURQUERQUE / Juan Antonio Rubio, del estanco de Alburquerque de la calle San Mateo, ha vendido un décimo del número 2.308, agraciado con un quinto premio. Un décimo al que le correspondieron 6.000 euros, algo es algo, y que se vendió por terminal. Rubio se mostró entusiasmado porque su estanco ya tiene historial repartiendo suerte. En el sorteo del año pasado vendió un segundo premio. Un quinto premio dejó también un pellizco en La Albuera, donde el panadero que atiende la residencia de ancianos vendió diez décimos, con 6.000 euros cada uno.

Además en Cáceres, la administración de lotería Fuente de Oro de Cáceres ha repartido un total de 1.125.000 euros en la jornada de ayer de lotería navideña.

De esta cifra, 753.900 euros se corresponden al número anterior al Gordo, 03346. El premio ha sido repartido entre Casar de Cáceres (525.000 euros) y el municipio Villa del Campo (212.100 euros).

La cifra restante, 16.800 euros han sido repartidos entre cupones vendidos en la capital. Por último, más de cien décimos del número 63.025, que corresponde a uno de los quintos premios de la lotería, han traído a Santa Marta de los Barros y pueblos de alrededor más de 600.000 euros procedentes de Alicante. El propietario de la panadería Hermanos Conde del municipio pacense, Adrián Conde, adquirió allí varios boletos ganadores en la localidad de El Campello y, aunque no recuerda exactamente la cifra de cupones, asegura que fueron más de un centenar. El hijo de Conde ha informado que su

padre viaja frecuentemente a esta ciudad del levante.

.