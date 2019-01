Guillermo Fernández Vara: «Extremadura no es Andalucía y cada caso tiene su momento»

Con la aprobación de los presupuestos regionales este martes, el gobierno extremeño afronta su último año de legislatura. Guillermo Fernández Vara habla de salir al encuentro y pactar con otros partidos como forma de entender la política. La prueba es que, teniendo minoría en la Cámara, pactó los dos primeros presupuestos de la legislatura con el PP y los dos últimos lo ha hecho con Podemos.

Eso él le llama ocupar la centralidad, desde donde afronta la próxima convocatoria electoral de mayo. En esta entrevista hace balance de sus 4 años de gobierno y habla del panorama político nacional y de los logros que aún le restan por

conseguir a Extremadura.

--Dos años con el PP, dos años con Podemos. Así ha aprobado las cuentas el PSOE esta legislatura. ¿Cómo se explica esto?

--Anteponiendo los intereses generales a los personales. Empecé la legislatura diciendo una cosa y la voy a terminar diciendo lo mismo: que aquí se está para servir y ser útil a la gente. Y sólo se es útil bajando al encuentro. Y esto no ha sido solo una característica exclusiva de los debates presupuestarios; la semana pasada aprobamos dos leyes en un mismo pleno y fue una con Podemos y la otra con el PP. La política consiste en eso. A la política le sobran grandes palabras y le

faltan pequeños hechos. Le sobran estridencias y boato y le faltan personas. Yo creo que, al final, cuando uno pone el interés general por encima de cualquier otra consideración, sucede el encuentro. No hay nada más grande en política que la

centralidad, la cual no tiene nada que ver con el centro ideológico, sino con la actitud, con la capacidad de negociación y el pacto.

--Ahora con posiciones tan extremas, ¿cómo es posible encontrar esa centralidad que dice?

--Las ideologías están claras, se es conservador o progresista, de derechas o de izquierdas, pero luego está la actitud ante la vida y ahí entra la centralidad. Uno puede ser una persona comprometida, con valores y con principios profundos, pero sin renunciar a encontrarse con el otro en el camino y, como tal, voy a hacer lo imposible por conseguirlo. Eso conlleva no entrar al trapo de la crispación. A mí me pueden llamar perro judío o lo que sea que si con quien se meten es conmigo no contesto. Contesto si se meten con mi gente.

--En su partido se considera que es usted demasiado blando respecto al adversario.

--Así es. Pero es que yo creo que es perder energías tontamente. Tengo la suerte de llevar en esto demasiado tiempo como para que la gente me conozca. Y como la gente me conoce, después de 20 años ya no me voy a reinventar. Tengo clarísimo a lo que hay que dedicar todo el esfuerzo y eso no se consigue haciendo bromitas ni protagonizando salidas de tono ni haciendo

titulares. Se consigue trabajando.

--La legislatura se nos va. La oposición dice que ha sido en balde, que no se ha hecho nada.

--Bueno, si que haya más de 40.000 parados menos en 4 años es en balde es porque no se le da importancia a las personas. Cuando se hacen descalificaciones tan simplistas y tan frívolas se está desconociendo la realidad. Para 40.000

personas esta legislatura no ha pasado en balde, no señor; para los que recuperaron las urgencias rurales no ha sido en balde, para los niños que volvieron a tener transporte escolar no ha sido en balde, para los agricultores que han visto

compensados los daños meteorológicos con mejores seguros no ha sido en balde. Para algunos políticos habrá sido en balde para sus intereses, pero para la gente no.

--Ha habido compromisos que no se han cumplido. Por ejemplo, el hospital de Villanueva-Don Benito o la autovía Cáceres-Badajoz.

--Tenemos que ir pensando porque teóricamente se acabará el año que viene la inversión del AVE en Extremadura. Lo que queda está en Castilla-La Mancha. Hay que preparar inversiones y decidir dónde priorizamos. Habrá que ponerse de acuerdo entre todos. ¿Cuáles son las autovías prioritarias? Porque tenemos pendiente la conexión con Levante, la conexión Badajoz-Zafra y la autovía Cáceres-Badajoz. ¿Y la Ruta de la Plata ferroviaria? ¿La recuperamos? Yo voy a ir a las elecciones ofreciendo

tres acuerdos de región y uno de ellos va a ser sobre las infraestructuras. Fundamentalmente para que ninguno nos las tiremos a la cara. ¿Vamos a ponernos de acuerdo para que las inversiones del Estado sigan en la misma cuantía

aún cuando se terminen las obras del AVE? Que decidan.

--¿Y los otros dos acuerdos?

--Uno tiene que ser sobre el futuro de universidad. Hay que analizar la empleabilidad y decidir una apuesta sobre qué estudios realizar y potenciar. Y el otro, sobre las grandes inversiones en Sanidad. Nosotros vamos a presentar la 2ª fase

del hospital de Cáceres y el hospital de Don Benito-Villanueva como prioridades absolutas en el nuevo programa operativo. Pero a la gente no la podemos engañar. A los ciudadanos tenemos que decirles que para construir esos hospitales

necesitamos el dinero de Europa porque el dinero del que disponemos lo necesitamos para medicamentos. Aquí ha habido partidos que han sacado dinero de medicamentos para meterlos en cemento y eso es engañar a la gente. Tenemos que hacer los hospitales, pero no puede ser a costa de que no podamos poner en marcha los tratamientos más punteros o a costa de

no poder hacer trasplantes de órganos. Yo estoy dispuesto a decírselo a la gente, pero voy a ofrecerle eso al resto de formaciones políticas como un pacto de región.

--Los Presupuestos del Estado presentados esta semana quizás no corran la misma suerte que los extremeños por falta de apoyos.

--Pues es muy importante que se aprueben. Esos presupuestos, aparte del ruido político, contemplan un 3% de subida para 170.000 extremeños en sus pensiones. Es decir, que después de años de congelación de pensiones o de casi congelación con el 0,25%, ahora hay una subida del 3%. Tenemos una subida para los empleos públicos del 2,25 o 2,5% cuando antes estaban congelados o en decrecimiento. Tenemos dinero en dependencia equivalente al 60% de lo que está viniendo ahora, es decir, traducido a la realidad, que 10.000 extremeños podrán tener acceso a la dependencia cuando ahora no la tienen. Subsidio para los mayores de 52 años con 20 millones de euros para Extremadura. Y todo ello con la inversión per cápita mejor de toda España y 150 millones extra para financiación autonómica. He hecho cuentas y sumado a los 900 euros fijados para el salario mínimo interprofesional, los presupuestos tienen que ver directamente con 600.000 extremeños. ¿Y de esto por qué nadie habla? Nada más que hablamos de Cataluña. O sea, que Extremadura representando el 1,6% del PIB español va a

captar el 4,1% de la inversión y Cataluña sólo el 50% de su PIB y hay gente que aún dice que es lo peor que nos ha podido pasar.

--¿Está satisfecho con el empleo conseguido en Extremadura?

--No. No estoy satisfecho porque la buena parte del empleo que hemos creado es precario. El objetivo tenía que ser llegar a la situación precrisis y creo que lo vamos a lograr. Vamos a conseguir al final de la legislatura bajar de los

90.000 desempleados o rondar esa cifra. Cuando la cogimos estaba en 145.000, pero debemos iniciar desde ya un proceso para que ese empleo que se cree sea de calidad.

--¿Con las inversiones que nos llegarán del Estado para el tren sí está satisfecho?

--Con la partida que viene para alta velocidad, que ha crecido un 40%, el lunes tiene que comprometerse Adif a que termina las obras en 2019. Evidentemente eso debe incluir la electrificación y las catenarias para que sea una realidad en

2020. Habrá que ser conscientes de que, después de muchos años de olvido, durante la etapa de Íñigo de la Serna y de José Luis Ábalos es cuando el tren extremeño se ha tomado en serio. Se están agilizando las obras y se está poniendo sobre la mesa dinero.

--¿Reconoce la labor del popular Íñigo de la Serna?

--Si hay alguien que no ha utilizado de manera sectaria el tema del tren he sido yo. El Pacto por el Ferrocarril ha sido uno de los grandes avances en la reivindicación de un tren digno. No en vano, trasladó a Madrid, a los ministerios, que

no había ninguna resistencia ni politización del tema. Ahora que me acusan algunos de que me escondo detrás del burladero del Pacto por el Ferrocarril les digo que no, que ese instrumento está para hacer política pero no partidista. El

tren será el éxito colectivo de una generación de extremeños.

--De todas formas, ha habido inversiones fijadas en los presupuestos del 2018 para el tren que no se han ejecutado.

--A mí lo que me interesa es que se ejecuten. Si en vez de hacerlo en diciembre se hace en enero da igual. Andar con remilgos en esto es deslucir la ejecución. Si el tren estará terminado y todos los que estamos ahora nos habremos

ido. Si al tren no le van a poner el nombre de nadie. ¿Qué es lo que ocurre? Que en paralelo a las nuevas vías tiene que seguir funcionando lo que hay. Y aquí es donde ha habido problemas graves y por eso le dijimos a este gobierno

que tenía que cambiar los trenes.

Y eso es exclusivo de este gobierno, que los está cambiando. Por eso disminuyeron las incidencias y mucho hasta que llegó el 1 de enero y se produjo un error en cadena de decisiones de gestión y dejaron un tren tirado varias horas de noche y sin luz. Ahí es donde hemos exigido responsabilidades porque esos casos no pueden volver a repetirse.

--¿Por qué ha fracasado la unidad del Pacto por el Ferrocarril?

--Porque ha habido cambio de gobierno. Porque en un momento dado Podemos decide irse, pero en otro porque cambia el Gobierno y el PP y Monago dicen que quieren hacer del tren una batalla electoral aunque Vara durante el tiempo anterior no lo haya hecho. Nosotros no hicimos una manifestación en Madrid, hicimos una concentración donde no había ninguna pancarta contra el gobierno del PP, sino una pancarta por Extremadura y por su futuro. Y eso es así. Ahora están queriendo reinventar la historia. Yo defendí a Íñigo de la Serna en su etapa de ministro. Y ellos se salen del pacto porque no se sienten cómodos en el pacto y el diálogo. En un momento dado ellos creen haber detectado que la división en la derecha es como consecuencia de la interpretación de cómo hay que hacer la oposición. Y no es así, el problema es de propuestas, de ideas, de capacidad de afirmar que uno es capaz de cambiar las cosas. ¿Cómo alguien va a decir en el PP que es capaz de cambiar las cosas si dejó la región con 150.000 parados?

--¿Está preocupado porque esa división de la derecha le pueda superar en votos si se une?

--A mí lo que me preocupan son los ciudadanos. Yo no estoy en la política de los políticos, me siento lejísimo de ella. Nadie se puede imaginar cuánto.

--Hay un nuevo escenario político cuanto menos.

--Yo sé que soy el instrumento para que la división de la derecha permita realizar estrategias conjuntas. Yo soy el enemigo común, lo que les une. Pero conmigo que no cuenten. Yo no soy enemigo de nadie, soy enemigo de quien va contra la gente y sus derechos.

--Cara a las elecciones y casi seguro sin mayorías absolutas, entenderá que tendrá que haber diálogo y pactos para gobernar.

--Evidentemente. Pero también le digo que algunos hemos acreditado esa capacidad de diálogo. Llegará el momento de hablar y dialogar. ¿Pero un país o una región se puede permitir estar en la estrategia electoral y no estar en los problemas de la gente? Porque yo estoy en lo segundo.

--Estamos en campaña ya.

--Yo no. Yo estaré en campaña cuanto toque. No puedo estar en campaña con gente pasando necesidades. Éticamente no me puedo

permitir ese lujo.

--Usted es político y el pacto andaluz puede reeditarse en Extremadura.

--Vamos a ver. Extremadura no es Andalucía y cada caso y cada cosa tiene su momento. Los ciudadanos decidirán, pero yo no voy a renunciar el tiempo que me queda a seguir haciendo el trabajo que me encomendaron que es solucionar los problemas de la gente. No lo voy a hacer, ya se pueden poner como se pongan. Mire, en mi organización me dicen: ‘Oye, ponte

ya en campaña’. Y yo les contesto: ‘No’. Porque no hay mejor campaña que los ciudadanos entiendan que uno está aquí para solucionar sus problemas.

--Si el 15-M trajo Podemos, ¿a qué se debe la llegada de Vox?

--A Cataluña básicamente. En un porcentaje a la inmigración, pero básicamente a Cataluña.

--¿Y a qué responde la respuesta feminista en la calle a Vox?

--Mire, el feminismo tras el 8M ya no delega en nadie. Ha tomado hace tiempo posesión de su destino y nadie va a venir a decirle a las mujeres lo que tienen que hacer. Lo sé. Yo tengo un gobierno de mujeres y solo veo trabajo, constancia y

pasión. Y todas las mujeres, y también muchos hombres, ven que puede llegar ahora un retroceso en sus derechos. Y salen a la calle.

--Nuestros jóvenes se nos van. ¿Qué solución hay para eso?

--Más empresas, más mano de obra, más empleo.

--¿Y cuál es la fórmula?

--Lo que hemos hecho aquí. Transformar las tres leyes con incidencia directa en la llegada de empresas y favorecer que tengamos ahora entre manos no menos de 30 proyectos que irán viendo la luz en breve plazo. Estimo que de aquí al 2025 se van a producir en Extremadura más inversiones privadas que en todo el siglo XX. Cuando digo esto, alguno pensará ¿qué dice este hombre? Me atrevería a decir que vamos a ser en Europa región referente en energías renovables. En unos años se van a invertir más de 2.000 millones de euros, pero es que hasta 2030 nos vamos de 6.000 a 8.000 millones de euros. Vamos a tener entre el 20 y el 22% de toda la energía producida en España. Eso nos aumenta el PIB, le da dinero a los ayuntamientos y genera mucho empleo en la construcción y bastantes empleos en la gestión.

--¿Qué otros sectores hay que potenciar para generar empleo?

--Turismo. Tenemos una enorme capacidad de crecer, sobre todo en turismo extranjero. Para eso tenemos que ofrecer turismo de calidad. Cuando hemos llegado a un acuerdo con una empresa peruana para construir un hotel en el Palacio de Godoy de Cáceres es porque nos ha llegado un empresario que viene buscando un tipo de cliente muy competitivo y altamente intensivo en mano de obra. Pero el resto de proyectos turísticos van en este sentido y ahí tiene el proyecto de ocio de Cora Alpha en Castilblanco. Es una empresa del ocio del siglo XXI donde el juego va a ir desapareciendo y el gran ocio está apareciendo. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando el ocio era el juego cabía en 60 hectáreas y cuando es ocio familiar que requiere de parques temáticos requiere muchas más. ¿Dónde están disponibles? Aquí en Extremadura. Tenemos este proyecto pero no es el único: están dos mataderos, los proyectos agroindustriales en Navalmoral, de biomasa, de peles, la Azucarera de Mérida… ¿Esto para qué es? Para los jóvenes. También del sector de la construcción que se está recuperando o la empresa tecnológica: los parques tecnológicos de Badajoz o Cáceres han creado decenas de empleos. No hay razones para pensar que no contamos con herramientas para mejorar en los próximos años porque hemos encauzado un montón de cosas teniendo en cuenta que arrancamos la legislatura con más de 500 millones de déficit y la vamos a acabar habiendo conseguido reducirlo en casi 400 millones.

--Lo de Castilblanco cuesta trabajo creérselo presidente.

--No digo que no, lo mismo que no existe el 100% de posibilidades de que se haga. Ahora, que hay más certezas que hace 6 meses, sí porque han presentado el proyecto y han depositado el aval. Cuando tú ves que los pasos se van dando, que hay empresas de ingeniería española que están ya trabajando en el proyecto habrá que pensar que puede ser posible. Yo le digo por qué puede ser posible aquí: primero porque tenemos la región de España con más estabilidad política. Segundo porque hay paz social. Tercero porque hay vivienda a precio razonable. Cuarto porque hay tierra disponible. Quinto porque hay muchas horas sol y hay agua. Sexto porque somos la región de España con más seguridad. Y séptimo porque hemos puesto en marcha una legislación favorable. Los inversores no buscan hoy los polígonos de las grandes ciudades, buscan todo esto.

--¿Usted qué futuro cree que le espera a la isla de Valdecañas?

--Respeto mucho la justicia, cuando te da la razón y cuando te la quita. Cuando nos la han dado en el impuesto a las eléctricas la he respetado, por lo cual cuando no nos la da la respeto igualmente. En el caso de la isla de Valdecañas la decisión judicial ya se tomó. Ese pleito lo perdimos y hay que decirlo. Ahora ya no se discute quién gana y quién pierde, ganaron los ecologistas, sino cómo se ejecuta la sentencia. La sentencia dice: que se restablezca a la situación anterior. Y el juez pide un informe técnico y pericial que viene a decir en alguno de sus apartados que devolver el terreno a su estado anterior sería un error. Y ahí estamos, pero sabiendo que los ecologistas ya han ganado en los tribunales, salvo que su objetivo final fuera otro.

--Se tiene la sensación de que Extremadura goza de una sobreprotección medioambiental excesiva.

--Claro. Aquí alguna vez alguien tendrá que explicar si no pudo ser la refinería, no puede ser Valdecañas, no pueden ser los grandes parques de ocio, nos molestan los espejos en el campo, los aerogeneradores… ¿De qué vamos a vivir?

--Hablemos de Almaraz. Su gobierno tiene decidido el cierre.

--Las centrales nucleares son una decisión de los dueños, de las empresas. El gobierno está a favor de un gran pacto contra el cambio climático. Lo que yo voy a defender es que el día que alguien tome la decisión del cierre haya una alternativa para la zona. Por eso, la alternativa tiene que ser doble: energética, con proyectos energéticos renovables en este entorno, que ya va a ser una realidad en 1.140 MW. Yo le aseguro que cuando se cierre Almaraz, con un 60% de la plantilla que se tiene que quedar 15 o 20 años en su desmantelamiento, habrá más empleo en la zona que ahora. Le he pedido al Gobierno subastas especiales de transición en las provincias donde hay nucleares. Hay que facilitar la instalación en esa zona de plantas termosolares, fotovoltáicas y de biomasa y cuando a Extremadura le hayan concedido 2.000 MW aparte de los 1.140 de ahora, entonces nos empezaremos a creer lo de la transición.

--¿Usted está a favor de la mina de litio de Cáceres?

--No estoy a favor de la mina de Cáceres, estoy a favor de que cuando se gobierna hay que respetar la legalidad. Si alguien en el Gobierno le responde a una petición de un particular o una empresa de forma discrecional lo ganarán en los tribunales. El respeto al Estado de Derecho o la legalidad nos impide hacer o decir lo que nos dé la gana sino lo que venga establecido en las leyes. En España existe una ley de minas y hay que respetar los procedimientos porque si no lo respetamos los jueces dirán lo contrario. No son tiempos ni para la demagogia ni para la simplificación. Hay que hacer las cosas bien porque si no se hacen bien puede que sea un juez quien finalmente lo conceda. En cualquier caso, la posición de mi partido en Cáceres la fija mi partido en Cáceres.