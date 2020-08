«Ha sido sorprendente este año, mi grado ha pasado del 5 al 9»

Feliz con la nueva etapa que va a comenzar a partir de septiembre en la Universidad de Extremadura. Antonio Catela, estudiante de Corte de Peleas (municipio de la provincia de Badajoz), sacó un 12,074 en la EBAU y ha conseguido plaza en la carrera que quería: Ingeniería Química Industrial en la universidad extremeña. «Estoy muy contento, he sido el séptimo en ocupar una plaza en mi grado y la verdad es que me ha sorprendido mucho las notas tan altas que hay este año. La nota de corte final el año pasado era de 5 y este año tras la primera adjudicación supera el 9,9. Si hubiera ido a por lo mínimo en selectividad no hubiera ni entrado ahora por lo menos, pero esa nunca fue mi opción, siempre quise ir a por todas», cuenta. No sabe muy bien a qué achacar este aumento de la nota de acceso: «quizás porque hubo más gente en la EBAU o porque es una carrera que está despertando más el interés», cuenta Antonio, que ya está matriculado y tiene un piso en Badajoz que compartirá con varios compañeros. «Tengo ganas de empezar esta etapa», señala.