La Iglesia revaloriza su patrimonio casi un 50% en la última década

Y así queridos amigos, tacita a tacita, es como la Iglesia es la entidad con más dinero en sus arcas, y los tontos de los españolitos, entre los que me encuentro yo, donando cada año más de 13.000 millones de mis impuestos por un concordato que ningún gobierno de izquierdas se ha atrevido a derogar. Ya está bien de darles dinero a esa secta de abusadores, que no quiere dar los datos de sus pederastas. Quien quiera un cura, que se lo pague. Y encima no sólo le damos todo el dinero de nuestros impuestos, es que no pagan absolutamente nada por los suyos. Basta ya.