Iglesias llama a la movilización «antifascista» para frenar a Vox

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, lanzó ayer un llamamiento a la movilización a todos los trabajadores, estudiantes, asociaciones y colectivos progresistas del país para frenar el avance de la «extrema derecha» tras la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz. Iglesias compareció en la sede de Podemos en Madrid junto al coordinador general de IU, Alberto Garzón, con semblante serio ambos, síntoma de la preocupación que les dejan los resultados de las elecciones andaluzas en las que han perdido 3 escaños respecto a los 20 que sumaron sus formaciones en 2015.

Iglesias admitió que el resultado de Adelante Andalucía no es el esperado, pero felicitó a Teresa Rodríguez y a Antonio Maíllo.

«Alerta antifascista», proclamó Iglesias, quien al igual que Garzón reconoció que sus resultados no han sido buenos. «No nos vamos a rendir», añadió Garzón. «Toca movilizarse para defender las libertades, la justicia social, la fraternidad y la democracia. No tenemos ningún miedo a la extrema derecha», afirmó. «Que no vuelvan, que no vuelvan nunca más». Iglesias asegura que estas elecciones pasarán a la historia por la irrupción de Vox. Esto se explica, añade, por los discursos del PP y Ciudadanos. «Han normalizado los discursos de la extrema derecha», asegura, antes de culpar también a Susana Díaz, por haber metido en sus dicursos a Vox.

Alberto Garzón felicitó a la formación Adelante Andalucía por su campaña electoral. «No nos vamos a rendir, queremos trasladar un mensaje de ánimo y esperanza, porque vamos a ser capaces de organizarnos mucho mejor para hacer frente a estas adversidades. Tenemos una enorme responsabilidad», añadió

Las elecciones andaluzas han venido a confirmar las encuestas y Podemos no quería creerse. El partido de Pablo Iglesias sigue perdiendo oxígeno y no ha logrado el segundo puesto al que aspiraba, pero además ha visto cómo Cs le toma la delantera y le deja con la cuarta plaza. Un fiasco en toda regla. Su pretensión de que estas elecciones les dieran aliento para afrontar el nuevo ciclo electoral se ve frustrada y ni siquiera en clave interna sirven para apuntalar el liderazgo de Teresa Rodríguez.

La anticapitalista Teresa Rodríguez llegaba a estos comicios después de haber plantado cara a Iglesias; le ganó el pulso a la cúpula estatal –lo nunca visto en Podemos–, pero no ha conseguido verse reforzada en las urnas.

Rodríguez se impuso en la pelea con la dirección para que respetara su independencia y además barrió en unas primarias a la candidata que postuló el sector oficial –Isabel Franco– como cabeza de lista. Poco pudo hacer ya Iglesias para evitar que la marca Podemos quedara difuminada en esa coalición con IU que ahora es Adelante Andalucía y que quizá tendrán que repensar en el futuro visto el resultado.

Los 17 escaños que logran ni siquiera superan la suma de los que ganaron Podemos e IU en 2015 (20), pierden tres y son la prueba de que Rodríguez, a pesar de la histórica caída del PSOE, no ha logrado pelear el voto a Susana Díaz en su propio terreno.