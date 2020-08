«La EBAU fue un pelín más fácil y ha crecido la competencia»

Con su 12,3 de nota de selectividad, Nacho Iglesias no ha tenido ningún problema para conseguir plaza en la carrera que deseaba, el doble grado de ADE (Administración y Dirección de Empresas) y Turismo en la Universidad de Extremadura.

En apenas tres semanas inicia una nueva etapa, se mudará de Plasencia a Cáceres y está contento y con ganas de vivir la experiencia universitaria. «La nota de corte era de 5 así que no he tenido mucho problema para entrar, aunque es cierto que están subiendo en general las notas este año. Se nota que hay más competencia y creo que es por varios factores: este año hay gente que en condiciones normales no hubiera superado Bachillerato y tendría que repetir pero han conseguido el título con las medidas que pusieron, también ha habido más estudiantes en selectividad y además, la EBAU ha sido un pelín más fácil este año, así que se junta todo y se nota que hay más gente que quiere entrar en la Universidad de Extremadura. Tengo amigos que quieren hacer Medicina y a pesar de sus buenas notas están en lista de espera y no saben si podrán entrar al final».

Tampoco tiene muy claro él cómo empezará el curso universitario. «Ya tengo plaza también para vivir en una residencia pero estamos a la espera, a ver cómo va todo».