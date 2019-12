«Los 120 alumnos formados aquí están trabajando»

La Formación Profesional Dual nació en Alemania. Allí se reguló por primera vez en 1969 y muchos atribuyen a su éxito el hecho de que el paro juvenil en ese país sea inferior al 7% (en España supera el 30%). Y básicamente por esto, el modelo alemán se ha convertido en la referencia de España para el desarrollo de estos estudios incluidos en la Lomce pero cuya implantación es dispar entre las comunidades y muy incipiente en la mayoría.

De lo que se hace en Alemania saben mucho en Zafra, en una de las mayores industrias que tiene la región: la compañía alemana Deutz Spain. Supera los 400 trabajadores y fue la impulsora de la FP Dual en Extremadura. El ciclo superior de ‘Programación de la producción en fabricación mecánica’ se implantó en el curso 2012-2013, ya va por su octava edición y cada año tiene más demanda. «Nos embarcamos en este proyecto porque no encontrábamos en la región técnicos cualificados para trabajar en una industria de última generación como esta», cuenta Martha Eugenia Corchado, responsable de Formación en Deutz. Cada curso ofrecen 15 nuevas plazas y hay años que han tenido hasta cien solicitudes. «Hay que hacer un proceso de selección porque hay mucha demanda». Por eso este año han aumentado la oferta con un segundo ciclo dual en sus instalaciones: ‘Sistemas electrotécnicos’. Ambos se imparten en alternancia con el IES Cristo del Rosario de Zafra. En su caso la formación práctica en Deutz supone el 51% del ciclo, lo que supera ampliamente el 33% que mínimo debe tener una enseñanza dual. El objetivo es lograr profesionales altamente cualificados en las últimas tecnologías que suelen estar en las empresas y no en los centros educativos. «Existe una gran brecha entre la formación reglada y lo que la industria realmente necesita, por eso ponemos nuestras instalaciones al servicio de la educación». Y esto luego se traduce en empleo: «Los 120 alumnos que han pasado por aquí están trabajando, cerca del 75% en la propia Deutz, pero hay otros en Airbus en Sevilla, en Renault en Valladolid... Es un éxito que otras empresas punteras acudan a nosotros en busca de profesionales». Tan buena es la experiencia que están en contacto con la Universidad de Extremadura para extender la formación dual a las carreras de ingenierías y no descartan seguir creciendo en los institutos con otras familias de FP.

«Vienen con mucha ilusión»

«Trabajar directamente con la realidad no tiene nada que simularla. Los alumnos vienen con mucha ilusión, muy motivados porque aprenden cosas con máquinas reales. Y cuando entran en el mercado laboral nos felicitan por lo bien preparados que van», cuenta Mª José Pascual, la directora del IES San José de Badajoz, donde se imparten otros dos ciclos duales (‘Procesos y calidad en la industria alimentaria’ y ‘Diseño y amueblamiento’) en colaboración con cuatro empresas. Cada año hay plazas para doce nuevos alumnos y no todos los interesados logran ocupar una. Por eso ambas animan a seguir explorando esta iniciativa. «Necesitamos que el tejido productivo se una para mejorar la cualificación de los trabajadores. Aquí tenemos muchos universitarios pero pocos profesionales».