Luz verde para el coche eléctrico

Apenas trescientos vehículos eléctricos, menos de un centenar de ellos turismos, recorren las calles y carreteras extremeñas. En un parque automovilístico que supera los 886.000, se trata de una proporción casi insignificante. En España la situación tampoco es muy diferente, con unas 55.800 unidades que utilizan esta fuente de energía de una cifra total que supera los 35 millones. Un panorama que puede empezar a cambiar si se hacen realidad los planes que administraciones y empresas están comenzando a poner encima de la mesa para solventar el que hasta ahora ha sido uno los principales inconvenientes con los que se ha topado el desarrollo de esta tecnología: la falta de puntos de recarga y la antigüedad —y, por tanto, lentitud— de los pocos que existen.

Esta misma semana la Junta de Extremadura presentó una Estrategia Regional para el Impulso del Vehículo Eléctrico que se marca como objetivo que en el 2030 al menos el 10% de los nuevos automóviles matriculados en la comunidad sean de este tipo y llegar a las 9.200 unidades. Una iniciativa que pretende movilizar una inversión de hasta 235 millones de euros, tanto pública como privada, esta última con un carácter preferente.

Juan Manuel Moya es propietario de uno de los 86 únicos turismos eléctricos que aparecen en las estadísticas extremeñas de la Dirección General de Tráfico (DGT). El suyo fue, en el 2012, uno de los primeros en matricularse en la región —en las estadísticas solo aparecen tres ese año y ninguno en ejercicios anteriores—. «Probé el coche y me quedé enamorado de él», explica este ingeniero industrial. Hizo cuentas, vio que cuadraban y, tras comentarlo con su mujer, «tiramos para adelante».

Moya, que es delegado en Extremadura de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE), asegura que en el último año y medio se ha notado «muchísimo» el volumen de personas que se ponen en contacto con la asociación interesadas en la compra de estos vehículos o en montar puntos de carga. «Hay mucha gente que se lo plantea ahora por primera vez. Aunque luego no lo hagan, pero por lo menos ya lo consideran como una opción más», resalta. Básicamente las preguntas giran en torno a cuánto tiempo se tarda en cargar un coche o cuál es su autonomía.

Moya considera que, a día de hoy, esta es ya una alternativa «ideal para quien usa poco el coche y prácticamente solo lo hace en ciudad». Algo que «tendrían que tener clarísimo», por ejemplo, aquellas familias con dos automóviles si uno de ellos «solo lo utilizan para llevar a los niños al colegio, para hacer las compras, y poco más». Y no hace falta que se vayan a un modelo de última generación, puntualiza, ya que para hacer «40 o 50 kilómetros» diarios las baterías de coches con varios años de antigüedad «dan de sobra, las puedes cargar cada dos o tres días como mucho».

Más de un lustro después de la compra, subraya que las cuentas que hizo sobre el papel las ha acabado confirmando la realidad. «En números redondos, estamos hablando de mil euros de ahorro por cada diez mil kilómetros recorridos», lo que permite que «en seis u ocho años, haciéndole diez o doce mil kilómetros anuales», quede ya amortizado el sobrecoste inicial de estos vehículos. «A partir de ahí son todo beneficios económicos, sin contar los medioambientales de haber estado todo ese tiempo sin emitir gases», apostilla.

Las dos principales pegas que pueden ponerse a esta opción de movilidad son, por un lado, la limitada autonomía que proporcionan las baterías. Por otro, el exiguo número de puntos de recarga. Respecto al primero, Moya pronostica que en 2021 o 2022 «creo que estaremos hablando ya de baterías por encima de 500 kilómetros» de autonomía. Eso, aventura, puede significar al auténtico «pistoletazo de salida» para la expansión generalizada de esta tecnología.

En cuanto al segundo inconveniente, él cuenta en su domicilio con un punto de carga. Tarda unas seis horas, así que dejando el coche conectado por la noche es más que suficiente. No obstante, en calles y carreteras la red de puntos sigue siendo muy reducida. En Extremadura, en el registro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) había a finales de agosto siete gestores de carga inscritos (cuatro en la provincia de Badajoz y tres en la de Cáceres). Este era el procedimiento necesario para ‘vender’ energía en sitios públicos antes de la llegada del Real Decreto Ley que ha eliminado esta figura y posibilitado que cualquier consumidor pueda ofrecer este servicio, algo que está aún falto de desarrollo normativo.

Según la plataforma de referencia en el sector ‘Electromaps’, en Extremadura hay 66 puntos en lugares de acceso público para conectar vehículos eléctricos, pero en su listado apenas si aparecen referencias ubicadas en gasolineras o estaciones de servicio. La mayor parte son hoteles, hospederías o talleres. Destacan los dos Tesla Supercharger en Almaraz y en Mérida, con diez puntos individuales cada uno.

La proporción de los puntos que son de carga rápida es, además, muy reducida y su distribución sigue presentando aún vacíos importante en el mapa de España, como sucede de forma clara en las vías que conectan las principales ciudades extremeñas con capitales como Madrid y Sevilla.

Para paliar este déficit, organismos públicos y compañías energéticas se han lanzado en los últimos meses a diseñar ambiciosos planes de apertura de ‘electrolineras’. El Gobierno prevé que en el 2030 circulen entre 4 y 5 millones de coches eléctricos en España y que en 2040 ya no haya matriculaciones de diésel, gasolina o híbridos, así que todos quieren posicionarse cuanto antes.

Entre las eléctricas, Endesa anunció a mediados de este mismo mes un plan para instalar más de 108.000 puntos de recarga tanto públicos —8.500, con una inversión de 65 millones de euros— como privados, que llevará a cabo a través de su nueva marca Endesa X. Por ahora, la compañía no ha ofrecido un desglose detallado de la ubicación que tendrán los puntos, si bien «se está trabajando en ello y para principios de año se presentará el plan desarrollado por provincias», precisan fuentes de la firma. En cualquier caso, subrayan que por la región discurren dos «vías principales», en referencia a la A 5 (autovía del Suroeste) y la A 66 (Ruta de la Plata), y «eso se tendrá en cuenta».

En una primera fase (2019-2020), se buscará conectar con 2.000 puntos las principales ciudades (las de más de 35.000 habitantes) y carreteras, garantizando que el 75% de la población disponga de estas infraestructuras públicas en su municipio y que cualquier usuario tenga siempre uno de estos enchufes a una distancia inferior a 100 kilómetros. En la segunda fase, hasta 2023, se instalarán más de 6.500 nuevos puntos de recarga de acceso público (en centros comerciales, parkings, calles hoteles o áreas de servicio), para «acompañar el crecimiento del mercado», de forma que «cuando crezca el número de coches, no tengan problemas de saturación de infraestructura». De forma paralela, se impulsará el desarrollo de la red en aparcamientos privados residenciales y de empresas.

Por su parte, Iberdrola también ha diseñado un Plan de Movilidad Sostenible, que prevé habilitar 25.000 puntos de recarga en España hasta 2021. Está dirigido principalmente a hogares y empresas que quieran ofrecer este servicio a sus empleados o clientes, así como a espacios públicos urbanos. Igualmente, el plan incluye el despliegue entre 2018 y 2019 de una red de estaciones «de recarga rápida, súper rápida y ultra rápida», instaladas cada 100 kilómetros en las principales autovías y corredores de España, entre las que figuran también la A 5 y la A 66.

Las compañías referentes en la red de gasolineras, como Repsol y Cepsa, tampoco quieren dejar de estar presentes en el desarrollo de la movilidad eléctrica. En el caso de la primera de ellas, a día de hoy cuenta ya con cuarenta puntos de recarga rápida, treinta de ellos en sus estaciones de servicio, «lo que la convierte en la empresa líder» en España, se afirma desde Repsol, que a mediados de este año compró la eléctrica Viesgo. Aunque de momento ninguno de ellos está en la región, se indica que su implantación en la comunidad autónoma es algo que se está analizando. Además, posee un 50% de participación en IBIL, firma constituida en 2010, con más de 1.300 puntos de recarga operativos.

Por otro lado, según se conoció hace unos días, el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética exige a las estaciones de servicio con unas ventas superiores a los diez millones de litros anuales de carburantes de automoción que instalen al menos un punto de recarga con potencia igual o superior a los 22 kW como muy tarde 21 meses después de la entrada en vigor de la norma. Las que vendan entre cinco y diez millones de litros tendrán 27 meses. En principio, esta medida no afectaría a muchas estaciones de servicio extremeñas. Por encima de estas cifras habrá «cinco o diez» gasolineras en la región, estima Fernando Mena del Pueyo, presidente de la Asociación Regional de Empresarios de Estaciones de Servicio de Extremadura (Aresex). No obstante, considera que aplicar una medida de este tipo sería «una barbaridad», que a nivel nacional conllevaría «la destrucción de muchos puestos de trabajo y el cierre de estaciones». «Esto no va a ningún sitio. Nos adaptaremos cuando haya mercado para el vehículo eléctrico y cuando la gente lo demande», incide. «Las inversiones necesarias son muy fuertes, aparte de que muchas estaciones no tienen sitio para ponerlos», argumenta.

También ve con cierto escepticismo esta proliferación de proyectos Carlos Venegas, gerente de Grupo Maven, con concesiones de Hyundai, Volvo y Ford en la región. En 2018 esta empresa prevé vender unos 2.500 coches nuevos. Hasta la fecha, solo uno ha sido eléctrico puro. «El día que saquen baterías para recorrer 600 o 700 kilómetros, pues sí, pero ahora mismo, aunque te digan que la autonomía es de 300 kilómetros, el problema es que con una conducción normal, con aire acondicionado o con cinco personas montadas por ejemplo, acaba siendo de 150 o 180 kilómetros», resalta. Y con tan pocos puntos para repostar, «el principal miedo» sigue siendo el de quedarse tirado a mitad de camino. «La única alternativa razonable es el híbrido», esgrime, aunque él sigue apostando por el diésel, «que lo están demonizando, pero sin razón. Los que se venden hoy son de los menos contaminantes».

Las administraciones extremeñas también han planteado este mismo año iniciativas para potenciar la movilidad eléctrica. El pasado martes, la Junta avanzó su estrategia para potenciar el vehículo eléctrico. Recoge, entre otras cosas, facilitar la existencia de una serie de puntos de recarga vinculados en nivel de «un coche, un punto», según detalló la consejera de Economía e Infraestructuras, Olga García, de manera que los automóviles inicien ya la marcha cargados. Además, contempla la creación de una red de acceso público formada por 189 estaciones, con un primer nivel destinado a promover la movilidad in itínere, caracterizada por potencias elevadas y tiempos cortos y que se instalaría en las vías principales, con el fin de que cualquier usuario disponga de una estación a una distancia máxima lineal de 50 kilómetros (por carretera de 75).

En cuanto al segundo nivel, estaría integrado por 167 estaciones de acceso público en destino, con un tipo de recarga que sería acelerada de entre 30 minutos y dos horas de duración y ubicadas fundamentalmente en edificios administrativos o de servicios, como hospitales.

También las diputaciones tienen en marcha iniciativas en esta línea. La de Cáceres, mediante el proyecto Red Urbansol, financiado a través del programa Interreg España-Portugal, instalará varios puntos de recarga en la zona fronteriza que incorporarán un sistema común de gestión para ambos países. Estarán en Valencia de Alcántara, Alcántara, Moraleja, Navas del Madroño, Valverde del Fresno y la Institución Provincial El Brocense (Cáceres). Además, está en estudio otro proyecto de red mallada de puntos a través de la Agencia Extremeña de la Energía, con la participación de ambas diputaciones, la Junta, la Universidad de Extremadura y diversos municipios.

La Diputación de Badajoz, por su parte, dio a conocer a finales del pasado julio su plan Movem, con el que se quiere dotar a cada uno de los municipios pacenses de un vehículo eléctrico y también desarrollar e implantar un sistema de puntos de recarga rápida, garantizando en la totalidad del territorio de la provincia la existencia de una conexión de estas características a menos de 35 kilómetros de cualquier núcleo urbano existente en la misma.