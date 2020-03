Mando único y restricción de circulación y personas

El Gobierno anunció ayer que se erigía en «autoridad competente en todo el territorio» y tomó importantes decisiones en ámbitos muy diversos: restricción de movimientos, sanidad, comercios... Estas son las principales medidas.

1Marlaska toma el control de todas las policías

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es ya el «mando único» de todos los cuerpos policiales, incluidos los Mossos d’Esquadra, que quedarán bajo sus «órdenes directas». Marlaska será uno de los cuatro ministros que ejercerá como «autoridad competente delegada» en todo el territorio español –los otros son Salvador Illa (Sanidad), José Luis Ábalos (Transportes) y Margarita Robles (Defensa) para hacer que se cumplan las medidas del decreto ley. Además, podrá contar con la colaboración del Ejército español, de quien Pedro Sánchez anunció que «ya está preparado para ello»..

2 Confinación domiciliaria con excepciones

El decreto lo expresa con otras palabras pero la principal medida que contiene de cara a la población se puede resumir en estas: queda prohibido salir de casa salvo para causas muy concretas. Ir a trabajar, al hospital, comprar alimentos, productos farmacéuticos y otros de primera necesidad, ir a los bancos, volver al lugar de residencia, cuidar a mayores o dependientes y por «otras causas de fuerza mayor o necesidad». Al permitir el regreso a la primera residencia se facilita la vuelta a casa de los que han salido de las capitales este fin de semana. De lo contrario se tendrán que quedar encerrados en su segunda residencia. El objetivo es evitar al máximo el contato entre personas con el menor impacto ecómico, de ahí que se permita acudir al centro laboral cuando la empresa no pueda facilitar el teletrabajo; si no, lo mejor sería que no se produjera ningún tralado desde casa al trabajo.

3 Illa toma el mando de la sanidad privada y militar

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, toma el control de toda la red sanitaria pública, privada y militar. Uno de los objetivos es «determinar la mejor distribución en el territorio de los medios técnicos y personales», es decir, se podrá trasladar personal sanitario o incluso enfermos ingresados a autonomías con menos presión hospitalaria. Illa queda facultado para tomar las medidas que sean necesarias para garantizar el abastecimiento de productos sanitarios necesarios para combatir el virus. Podrá intervenir y ocupar de forma temporal fábricas, locales e incluso «la industria farmacéutica», además de «requisar bienes» y disponer los empleados..

4 Solo comercios «estrictamente necesarios»

Cerrarán la gran mayoría de establecimientos comerciales. Así, todos los lugares de restauración, instalaciones culturales y de ocio o parques de atracciones deberán bajar la persiana al menos durante los próximos 15 días. La medida también afectará a la educación en todas las etapas. En concreto, deberán clausurarse todos los restaurantes, bares, cafés, restaurantes, salas de fiesta, auditorios, cines, teatros, pabellones de congresos, salas de conciertos, campos e instalaciones deportivas, gimnasios... Llama la atención que sí permanecerán abiertas las peluquerías, quizá pendando en las personas mayores, que se ven con dificultades para el aseo diario.

5 La justicia también se paraliza hasta el fin de la alarma

A medida que la pandemia del coronovirus en el ámbito judicial ha ido sucediéndose decisiones para tratar de contenerlo han ido sucediéndose. De la muy criticada tibieza inicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que hasta el viernes no acordó la suspensión de las actuaciones judiciales en Madrid, País Vasco, Igualada (Barcelona) y Haro (La Rioja), se ha pasado este sábado a extender la medida a toda España en cumplimiento del real decreto del Gobierno de Pedro Sánchez en el que se acuerda la suspensión de los plazos procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo no se reanudará hasta que acabe el estado de alarma decretado, según las medidas propuestas.

6 Permitida la asistencia a lugares de culto

Sí se permite que durante los próximos 15 días se pueda acudir a lugares de culto siempre que se eviten aglomeraciones y se pueda garantizar la distancia de seguridad de un metro para evitar posibles contagios. Así, la asistencia a bautizos, comuniones, bodas o funerales podrá realizarse mientras se extremen las medidas de seguridad impuestas desde el Ministerio de Sanidad.

7 Posible intervención de industrias y empresas

Para garantizar el suministro de bienes y servicios necesarios para la salud pública, el decreto por el se declara el estado de alarma habilita al ministro de Sanidad para poder «intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como la industria farmacéutica». También podrá imponer prestaciones personales obligatorias si es preciso para ayudar a proteger la salud pública. Para garantizar el suministro alimentario, las autoridades también podrán acordar la intervención de empresa o servicios, así como movilizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas con el fin de asegurar el buen funcionamiento de la distribución alimentaria, desde la materia prima al consumidor

8 Las medidas económicas, el martes

El próximo martes será cuando se apruebe un paquete de medidas socioeconómicas y laborales con el objetivo de paliar algunos de los efectos derivados de la declaración del estado de alarma. En concreto, Sánchez se refirió a la próxima aprobación de «medidas de apoyo a trabajadores, autónomos y familias». También, a «la flexibilización de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)» y a medidas para impulsar la actividad económica así como otras para impulsar la investigación de la vacuna frente al coronavirus. El presidente Sánchez admitió que las medidas decretadas por el Gobierno tendrán un impacto económico «de envergadura, grande», que va a exigir «medidas contundentes».