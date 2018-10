María Carretero: «Afronto esta nueva etapa con ilusión y un poco de miedo»

A solo unas décimas de la carrera que deseaba. Así se ha quedado María Carretero, una joven de Montijo, que con su 12,085 de nota en selectividad no ha logrado plaza en el grado más demandado de la Universidad de Extremadura. Pero María tiene un plan B, para el que tiene nota de sobra. Estudiará Enfermería en el campus de Badajoz. «Voy a ver cómo me va este año y en función de eso decidiré si presentarme de nuevo a selectividad el próximo año para conseguir más nota y poder entrar en Medicina», cuenta la joven del IES Extremadura de Montijo. Cuando le tocó decidir, reconoce que no lo tenía muy claro, «me costó un poco pero sé que lo que me llama la atención es algo más práctico que teórico, algo con lo que pueda ayudar a la gente, por eso al ver mi nota en selectividad intenté Medicina». Dudó mucho menos a la hora de elegir universidad: «quiero quedarme aquí en Extremadura, no tiene nada de malo y además tampoco puedo permitirme el lujo de salir fuera, que suele ser más caro todo». Esta semana comienza su vida de universitaria en Badajoz y en un piso de alquiler que compartirá con compañeros del instituto. «Somos dos chicas y dos chicos, y aunque en la convivencia no nos conocemos, me siento más segura viviendo con gente conocida». Afronta esta etapa con ilusión, «pero también con un poco de miedo a lo desconocido», dice. «Voy a estudiar, por supuesto, pero también habrá tiempo para divertirse».