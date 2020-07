Matemáticas y Física igualan a Medicina en las preferencias del alumnado de la UEx

Las eternas favoritas entre los estudiantes de la Universidad de Extremadura siguen siendo las carreras relacionadas con la salud: Medicina, Fisioterapia, Veterinaria, Bioquímica, además de Enfermería. Sin embargo, en los tiempos que corren despuntan los jóvenes que quieren cursar Matemáticas y Física. «Un salto impresionante», como lo califica el rector de la Uex, Antonio Hidalgo, que lo atribuye a que «son disciplinas con una alta empleabilidad en el mercado laboral actual. Generan esa polivalencia funcional y profesional que las empresas buscan».

Pero a nivel nacional, ¿cuáles son las carreras universitarias con las notas de corte más altas? El Grado en Medicina pierde el liderato. El año pasado la medalla de oro en este ranking se la llevó el doble Grado de Matemáticas y Física de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con 13,775 puntos. De las cinco notas de corte más altas, cuatro corresponden a este doble grado. Por detrás de la UCM, se sitúa la Universidad de Zaragoza (13,586), la Universidad de Valladolid (13,432), la Universitat Autònoma de Barcelona (13,418) y la Universidad de Sevilla (13,401).

¿Tienes decidida la carrera?

Una vez superada la EBAU más atípica debido a la pandemia del coronavirus, los futuros universitarios extremeños se enfrentan durante estos días a una de las decisiones más importantes de su vida: qué carrera estudiar. Para ello, el alumno deberá hacer cálculos con la nota de corte de cada titulación; esta es la calificación más baja con la que un estudiante accede a una facultad y sirve como referencia para saber qué puntuación es necesaria haber obtenido en la EBAU. En este sentido, dependiendo de numerosos factores como la popularidad de la disciplina o de la oferta de la misma, esta nota puede aumentar o disminuir ligeramente de un curso a otro.

«De los más de 6.200 chicos y chicas que se han examinado hace menos de un mes de la prueba en la región, muchos están dudosos aún, otros lo tienen claro, la oferta académica es amplia, equilibrada y variada, y sus miras también. La Universidad de Extremadura, con una solera que data de 1973, quiere atraerlos a sus aulas e igualmente alumnos de cualquier punto de España», indica el máximo responsable de la institución educativa.

Para el próximo curso 2020-21 hay una novedad destacada, la incorporación de la doble titulación de Matemáticas y Estadística (en el Campus de Badajoz), además de un afianzamiento de sus 60 grados y 12 itinerarios conjuntos, en los que se ofrecen un total de 5.300 plazas.

Asimismo, las matriculaciones en Ingeniería son cada vez menores, una tendencia que se repite de igual manera a nivel nacional.

Se tome la decisión que se tome, esta generación vivirá una universidad diferente, con distanciamiento y medidas de seguridad que hasta entonces no existían. «Queremos y hemos apostado por la docencia presencial segura. La máxima que podamos. Esto significa que vamos a trabajar en capacidad al 60% de aforo de nuestros alumnos, si lo permite el aula, y con mascarillas», subraya Antonio Hidalgo.

En el caso de que algunas clases no permitieran la cabida, existen dos opciones: «La virtualidad completa o parte del grupo en el aula y parte online, rotando periódicamente para que todos puedan estar parcialmente de manera presencial con el docente», explica.

Acerca de las prácticas, el rector de la Uex recalca que «se luchará para que se realicen de forma habitual, por ser una parte importante en la formación de los graduados. Haremos todo lo posible para que se hagan presencialmente. Las prácticas formativas son indispensables y muy necesarias».

La inquietud afecta idénticamente a los extremeños que tenían intención de estudiar en el extranjero (Erasmus), con un número «elevado de renuncias» que según el rector considera complicado cuantificar. «El problema es general en todos los campus y reside en el miedo todavía al contagio, pero también al hecho de que bastantes universidades europeas están planteando pasarse al modelo online o alternar esta con la enseñanza presencial», concluye el rector.

Los que se marchan fuera de la región a estudiar rondan el 42%

En poco más de cuarenta años Extremadura podría quedarse sin jóvenes si la tendencia sigue como hasta ahora. Lo advirtió hace unos meses el Club Sénior en la presentación de un estudio de técnicos de las universidades extremeña y de Zaragoza, titulado ‘Un futuro sin jóvenes, jóvenes sin futuro’. Los que marchan fuera a cursar estudios superiores, suponen un porcentaje llamativo del 42% pese a la existencia aquí de varios campus y oferta de grados. Andalucía (fundamentalmente Sevilla), Castilla y León (con Salamanca a la cabeza) y Madrid son los destinos prioritarios, según los datos que recoge anualmente el Instituto Nacional de Estadística. Muchos de esos jóvenes se van para no volver.

LOS TESTIMONIOS

«Este curso no va a ser como los anteriores»

SANDRA UGARTE. Quiere estudiar ADE y Turismo en la UEx

Sandra Ugarte Requero es natural de Cáceres y ha estudiado en el Instituto Norba Caesarina. Su esfuerzo y empeño le han servido para superar la EBAU del coronavirus con un resultado excelente: un 10,5. A la pregunta de dónde quiere estudiar, responde sin titutebeos y lo tiene muy claro, «quiero estudiar en la universidad de Extremadura el doble Grado de ADE y Turismo», indica.

Todo apunta a que no tendrá problemas para cumplir su objetivo puesto que la disciplina, cada vez más elegida entre muchos jóvenes que acceden por primera vez a la facultad, tiene un 5 de nota de corte.

Ugarte sostiene que la elección de dichos estudios «no es vocacional en sí. Tenía diferentes alternativas, entre Turismo y Educación Social, sin embargo he optado por la primera, porque me gustan las salidas que tiene y las asignaturas que se dan». Sabe que este año va a ser diferente, «debido a que puede producirse un rebrote de la pandemia, así que creo que no va a ser como los anteriores, puesto que habían hablado de que van a implantarse clases online intercambiándolas con clases presenciales».

«Siempre he preferido quedarme en la región»

JAVIER BACHILLER. Quiere estudiar Criminología y Derecho

Javier Bachiller ha obtenido un 8,733 en la selectividad. Este estudiante cacereño sueña con hacer el itinerario conjunto de Criminología y Derecho en la Universidad de Extremadura. «Se necesita un 8,001, pero no creo que entre en la primera convocatoria. Al final pienso que terminaré cogiendo plaza, teniendo en cuenta que este año ha suspendido mucha gente la EBAU y no se ha inflado la nota», señala.

Bachiller siempre ha preferido quedarse en la región porque aquí existe esa titulación, están su familia y sus amigos. «Cuando estaba en Bachillerato en el Norba dudé entre realizar Informática o grados superiores. Luego en opositar para la policía y el ejército; vi las asignaturas de la carrera y comprobé que me daban puntos si quería optar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», dice. Como todos los alumnos, confiesa la incertidumbre ante el coronavirus, especialmente para los que llegan por vez primera a la universidad. «Hablan de que se partirán a la mitad los cursos, para que una parte sea presencial y la otra, vía digital».