Médicos de familia sin relevo

«Tenemos un problema gordo». En los próximos cinco años está previsto que se jubilen 280 médicos de Atención Primaria en el Servicio Extremeño de Salud (SES), pero no hay relevo suficiente. Entre 2020 y 2024 terminarán su residencia en la región 238 nuevos médicos de familia. Son 42 menos de los que se van a necesitar y eso teniendo en cuenta que no todos los que terminan la residencia son extremeños y se quedan en la comunidad (alrededor del 40% se suele marchar cada año). Y a este déficit previsto hay que sumar otro dato: actualmente hay unas 40 plazas de médicos de Atención Primaria vacantes en Extremadura.

«Como no se tomen medidas urgentes la asistencia sanitaria en la comunidad está en riesgo». Habla María José Rodríguez Villalón, secretaria general del Sindicato Médico Extremeño (Simex) que se muestra muy preocupada por la situación, tras los datos facilitados por el SES. «El problema, además, es que no se está haciendo nada para paliar esta situación tan crítica que atravesamos. Se tienen que adoptar medidas ya», urge. Esta es una de las razones por las que este sindicato decidió no participar en la última Mesa Sectorial de Sanidad celebrada el pasado miércoles.

CERRAR CONSULTAS / «Es un asunto muy serio. Estamos hablando de que si se quedaran en el sistema todos los MIR, todavía faltarían en la comunidad cerca de cien médicos de familia. Pero ya sabemos que todos no se van a quedar, lo que podría suponer que tuviéramos hasta 200 plazas libres en los próximos cinco años. Eso conllevaría tener que cerrar consultas de Atención Primaria y Puntos de Atención Continuada. Si no se toman medidas urgentes, el sistema de Atención Primaria quebraría, seguro», advierte Carlos Arjona, presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura, que aúna a más de 5.000 profesionales extremeños. Solo en el año 2022, apunta, se van a jubilar en la región 90 médicos de Atención Primaria y saldrán 60 residentes, «¿cómo cubrimos el resto de las plazas?».

Arjona insiste en que el problema de falta de médicos no es nuevo y ya se preveía cuando se puso en marcha el actual Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SES en el 2015. «Lo dijimos entonces y si no se ponen soluciones importantes en el nuevo plan del 2020 el sistema se va al garete, se deshace». ¿Qué se puede hacer? Para los colegios las soluciones tienen que ser «rápidas» y pasan principalmente por permitir la jubilación voluntaria de los médicos hasta los 70 años, por convocar oposiciones con regularidad, mantener los concursos de traslados abiertos y permanentes, ofrecer contratos estables y atractivos a los residentes que acaban su formación cada año y por poner en marcha un plan de incentivos en las plazas consideradas de difícil cobertura (las más rurales, principalmente). «En Castilla y León, por ejemplo, van a ofrecer una prima económica de 6.000 euros anuales para los puestos de difícil cobertura».

Pero Arjona insiste en que no se trata solo de una cuestión económica, aunque reconoce que lo ideal sería la equiparación salarial para evitar la pugna entre comunidades. «Sabemos que el problema de la falta de médicos es general en todo el país, pero si en Extremadura no podemos competir económicamente como están haciendo otras comunidades, al menos hagámoslo con mejores contratos, que sean estables. Es la única manera de lograr que quieran quedarse aquí».

JUBILARSE A LOs 70 / De momento, una de esas soluciones planteadas ya se ha puesto sobre la mesa por parte del SES, pero no hay acuerdo entre todos los representantes de los trabajadores. Se trata de la posibilidad de ampliar la edad de la jubilación voluntaria en el SES, para que los médicos puedan trabajar si así lo quieren hasta los 70 años (ahora solo se permite mantenerse en el sistema hasta los 67 años por necesidades del servicio). Pero ni UGT ni CCOO consideran que esta opción sea la mejor solución para garantizar que las nuevas generaciones puedan entrar en el sistema. «Queremos garantizar que haya relevo generacional. Si ya nos cuesta retener a los MIR, mucho más nos costaría si ven que no tienen posibilidades de quedarse», explica Felipe Bachiller, secretario del sector de Sanidad de UGT. «Hay que asegurar que las nuevas generaciones entren en el sistema y si hay dificultades para encontrar profesionales en alguna especialidad en concreto, pues podríamos considerar prolongar la jubilación pero en casos puntuales; nosotros no negamos que haya un problema de falta de médicos, pero eso no se resuelve ampliando la jubilación», apunta Francisca Gómez, secretaria de la federación de Sanidad de CCOO.

Desde los colegios de médicos consideran «irresponsable» esta postura. «Ahora que desde el SES se han dado cuenta del problema tan grave que tenemos, hay sindicatos boicoteando una de las soluciones», lamenta Arjona, que valora el apoyo de CSIF a esta medida y asegura que está velando por la sanidad pública extremeña: «me dirán que estoy defendiendo a los médicos, pero la realidad es que defiendo el sistema sanitario que tiene graves problemas. O ayudamos entre todos a poner soluciones o lo vamos a lamentar en los próximos cinco años».

MÁS ESTUDIANTES / Tanto desde UGT como CCOO defienden que la solución al déficit de profesionales pasa, entre otras cosas, por aumentar los numerus clausus en las facultades y en la formación especializada. Pero para Bachiller no se trata solo de formar a más médicos para que luego emigren, sino que considera esencial también crear un vínculo entre el residente que acaba la especialidad y el sistema sanitario. «Formar a un MIR nos cuesta una fortuna. Tenemos que formar a más profesionales pero con un grado de compromiso mínimo con el sistema, haciendo que se queden trabajando aquí después de su formación al menos un periodo de tiempo».

Todas las posibles soluciones a se tendrán que plasmar en el nuevo Plan de Ordenación de Recusos Humanos del SES, que administración y sindicatos comenzarán a negociar en enero (el actual caduca este 2019 pero continuará vigente mientras llega un nuevo documento). «Es el momento de pensar en el futuro y abordar uno de los principales problemas del sistema».