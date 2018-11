“Mi compromiso es aumentar la inversión”

El clamor por el tren digno en Cáceres se escuchó en Madrid y el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no tardó en reaccionar a la reivindicación extremeña a través de sus redes sociales, aunque no había en sus palabras nada que pueda hacer pensar en cambios importantes en cuanto a los compromisos adquiridos. Fue en su cuenta de Twitter donde el ministro mandó un mensaje en el que reconoció que «es de justicia» mejorar las líneas ferroviarias en Extremadura, aunque también dejaba claro que la implantación y sus resultados no serán tan inmediatos como sería deseable.

Ábalos recordó en ese tuit que su compromiso es «aumentar la inversión», impulsar todas las actuaciones y mejorar el material rodante, «aunque somos conscientes de que el tiempo de implantación y sus resultados no serán tan inmediatos como nos gustaría».

Hace menos de un mes que el ministro de Fomento visitó Extremadura y comprometió una inversión extraordinaria de 125 millones en licitaciones para la alta velocidad y una flota renovada de nueve trenes del modelo 599 hasta el próximo mes de mayo. También entonces ratificó el compromiso adquirido antes de que a finales del próximo año estaría lista toda la infraestructura del AVE en Extremadura (de Plasencia a Badajoz) y que en 2020 pasarán los primeros trenes híbridos. R. C.