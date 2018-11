Miles de extremeños desafían a la lluvia por un tren digno

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

A mi edad no me puedo permitir el lujo de darme un remojon. Pero por TVEX, NO VÍ, ni oí, reivindicar la apertura de la linea Plasencia-Astorga, ni pedir la vuelta del tren lusitania, por Caceres, ni la supresion del trasbordo en Mérida para ir a Sevilla, ni.. ni.. ni.. .