Miles de personas se 'mojan' exigiendo un tren digno para Extremadura

Miles de extremeños, 25.000 según la organización y 15.000 la Delegacion del Gobierno, de muy diversas edades y procedencias, participan desde hace escasos minutos en la manifestación convocada por el Pacto Político y Social por el Ferrocarril para exigir "un tren digno" para esta región, cuya vía ferroviaria está sin electrificar y es de único sentido.

Esta voz conjunta y reivindicativa de la sociedad extremeña, que desde este mediodía elevan miles de personas, ha arrancado desde la glorieta de Renfe de la capital cacereña, punto de partida de una cita que, tal como ocurriera hace un año en Madrid, ya forma parte de la historia de esta comunidad autónoma en su defensa por unas infraestructuras ferroviarias modernas.

La manifestación está encabezada por una gran pancarta con lema Extremadura.Tren digno ya. Súmate, tras la que van representantes del Pacto por el Ferrocarril, entre ellos el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ataviados con paraguas y chubasqueros tras una persistente lluvia.

El baile de cifras

La Delegación del Gobierno en Extremadura, según los cálculos de la Policía Nacional, ha cifrado en 15.000 el número de asistentes a la manifestación celebrada este domingo, 18 de noviembre, en Cáceres, convocada por el Pacto por el Ferrocarril, cuyas estimaciones lo elevan a 25.000 personas.

Asimismo, la Delegación del Gobierno señala que la manifestación, que ha realizado el recorrido entre la estación de ferrocarril y el paseo de Cánovas, ha transcurrido sin incidencias.

Por su parte, la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, ha señalado que ya sean 15.000 o 25.000, "lo importante es que esta manifestación es "histórica", porque "nunca Cáceres había tenido una manifestación con una unidad de acción tan clara por un proyecto regional como el ferrocarril".

"Las cifras no son importantes", ha reiterado, para añadir que los asistentes se han "mojado" para reivindicar lo que considera "una deuda histórica" con Extremadura, y que lo hace "gobierne quien gobierne". "De norte a sur, de este a oeste, un tren digno cueste lo que cueste", ha finalizado.

Hartos de incidencias y retrasos

Los extremeños han mostrados su hartazgo por los retrasos e incidencias del tren que comunican la región con el resto del país.

En un ambiente festivo pese a la lluvia y llegados en autobús y automóviles desde diferentes puntos, han portado pancartas en las que podía leerse Papa, ven en tren, pero que llegue, no como los extremeños, No trenes viejos, no más basura, el tren nuevo ya y el AVE a Extremadura, que acompañaban con banderas de Extremadura.

Algunos confiesan que ya estuvieron en Madrid el año pasado, como Miguel de Majadas (Cáceres), otros, como Celestina, de 69 años, de Arroyomolinos de la Vera (Cáceres) pide el tren para que el día de mañana puedan sus nietos "ir y venir" a visitarla.

También otros más jóvenes han expresado su hartazgo con las incidencias, como Sara, de 21 años y de Valdetorres (Badajoz), que explica que esta es la primera vez que acude a una manifestación.