Minoría de alcaldesas

Cada vez son más mujeres, pero todavía siguen siendo muchos más hombres. A pesar de los avances, la política continúa estando falta de lideresas, tanto en las organizaciones políticas como en los ayuntamientos. Apenas un mes y medio después de que se constituyeran las corporaciones municipales de todo el país, es hora de hacer recuento. ¿Hay paridad? Todavía no. Las estadísticas sí muestran que no para de haber progresos pero sigue siendo necesario más.

El pasado 26 de mayo se eligieron a los representantes locales y el 15 de junio se conformaron todos los consistorios –a excepción del ayuntamiento de Cordobilla de Lácara, que tiene que celebrar nuevas elecciones–. Y como viene siendo ya una tónica habitual, ellos alzaron aquel día muchos más bastones de mando que ellas. Las mujeres siguen siendo minoría en las alcaldías.

Así lo demuestran los datos recabados por este diario y también las estadísticas que maneja el Ministerio de Administraciones Públicas. Del total de los 388 municipios extremeños, apenas 95 están dirigidos por alcaldesas (sin contabilizar entidades locales menores, donde también hay mandatarias). Son el 24,4% del total y la mayoría de ellas, del Partido Socialista (56 en total). Luego hay otras 28 alcaldesas del Partido Popular, cinco de Ciudadanos, tres de Unidas Podemos (o algunos de sus partidos en coalición Extremeños, Izquierda Unida y Equo) y tres de otros partidos independientes.

Y así, independiente, se siente la mandataria de Sierra de Fuentes, aunque concurrió a las últimas elecciones bajo las siglas de Extremadura Unida. María Luisa Holgado acaba de estrenar su segundo mandato en esta localidad de cerca de 2.000 habitantes. «En realidad yo no me considero política, llegué un poco por accidente hace cuatro años. Éramos un grupo de vecinos que pensábamos que teníamos que hacer algo», cuenta. Y entre las cosas que ha hecho, aumentar la lista de alcaldesas en la región. «Creo que hay muchas mujeres involucradas en la política, cada vez más, pero es cierto que seguimos siendo una minoría y sobre todo en los pueblos». ¿Por qué? «Quizás, miedo a algo desconocido y también, a veces, nosotras mismas nos ponemos ciertos frenos», dice. En su camino político no se ha encontrado dificultades por ser mujer, «pero sí es cierto que la gente más mayor, sobre todo, mira a mi compañero antes que a mí y le dicen ciertas cosas».

Tampoco ha sentido dificultades María del Pilar Hernández, la nueva alcaldesa de Palomero, de Ciudadanos, y aunque apenas lleva unos meses en política, ya lo ha visto muy claro desde dentro: «sigue siendo una cosa de hombres, todavía vivimos en el tiempo del machismo y eso cuesta mucho cambiarlo; y luego creo que nosotras mismas también nos ponemos peros algunas veces».

Esas trabas en ocasiones impuestas por las propias mujeres no son más que un reflejo de la sociedad, como apunta Juana Moreno, la nueva alcaldesa socialista de Llerena y la primera que tiene este municipio pacense. De hecho, es junto con Azuaga (PP) y Navalmoral de la Mata (PSOE), la población más grande de Extremadura en la que gobierna una mujer. En esta última legislatura no hay alcaldesa en ninguno de los siete ayuntamientos principales.

Moreno considera que la mujer tiene que seguir reclamando su sitio «en los espacios públicos donde hemos estado vetadas mucho tiempo. Porque culturalmente a las mujeres se nos ha preparado para ser grandes comunicadoras y negociadoras pero en el ámbito doméstico, de puertas para adentro, no en el ámbito público». Por eso Juana Moreno urge más presencia femenina en los puestos de responsabilidad y para eso no basta solo con la obligación de conformar listas paritarias. «Es una realidad que mujeres concejalas hay muchas, y además principalmente para ocuparse de áreas relacionadas con los mayores, con la salud, con la infancia... mientras ellos suelen llevar hacienda y obras, por ejemplo».

Su comarca, la Campiña Sur, está formada por 21 municipios y solo cuatro tienen alcaldesas. «Es una proporción mínima y no por falta de capacidad, eso ya nadie lo pone en duda, sino por los condicionantes que nos rodean: la falta de corresponsabilidad y el peso que siempre hemos tenido las mujeres en el hogar ha supeditado siempre ese papel de salir y ser protagonista. Y esto lleva tiempo cambiarlo e incluso genera reticencias en los estamentos más conservadores».

Bien lo sabe también Manuela Cornejo, la alcaldesa de la localidad pacense de Feria. Fue concejala tres años con el PSOE, luego cuatro años con Extremeños, partido con el concurrió a la últimas elecciones. Llegó a la primera línea política tras dirigir una organización de cooperación y extranjería durante 20 años para intentar resolver las situaciones que conoce de cerca. «A veces las leyes se hacen desde arriba y parchean pero no resuelven realmente las situaciones», explica. Por eso dio el paso un día y hoy es una de las 95 alcaldesas de Extremadura. «Yo me pregunto a menudo por qué hay pocas mujeres en las alcaldías, porque concejalas sí que hay muchas», reflexiona. Y ha llegado a la conclusión de que los factores son varios y todos los argumentos tienen una justificación. También de que en la política local es más complicado romper ciertos techos de cristal. «En los pueblos creo que hay mujeres que son más machistas que los propios hombres en ocasiones y eso impide avanzar». Se refiere a que hay tradiciones y costumbres tan arraigadas, «como eso de que la política no es una cosa en la que meterse». «Son roles, prejuicios, dimes y diretes de los pueblos que muchas veces frenan a la mujer a dar el paso. Sin embargo, creo que las mujeres podemos hacer mucho en política porque lo hacemos en casa y el ayuntamiento es como una casa pero más grande». Tampoco cree que las estructuras de los partidos se lo pongan muy fácil a ellas.

Coincide con algunos de estos razonamientos Ana Isabel Pérez Díaz, la actual alcaldesa de Torrejón el Rubio. «Llevo en las listas del PP desde que tenía 18 años y ya tengo 47». Gobierna en minoría en este consistorio aunque no es nueva en el cargo, ya que fue elegida por el pleno en la anterior legislatura tras la inhabilitación de su predecesor. A su juicio, todavía queda una brecha importante que superar en la sociedad, incluido el ámbito político, «y eso que soy de las que creo que las mujeres estamos mejor preparadas que los hombres». Pero eso no parece serlo todo. «El simple hecho de ser alcalde ya es duro, pero si encima eres mujer, pues puede serlo un poco más porque algunas veces te atacan porque piensan que eres débil», cuenta. Para quienes como ella están en la política activa, no les hace falta tirar de estadísticas para comprobar que la mujer sigue ocupando menos espacio en este ámbito. «En el último pleno de la mancomunidad, menos mal que Cañaveral tiene dos representantes, y con el alcalde también va una concejala, porque si no me veo sola con diez hombres. A mí eso no me parece normal, la verdad», cuenta Pérez. «Sigue habiendo mucho macho ibérico en España y eso es un problema».