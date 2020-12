Monfragüe tras el veto a la caza

Partiendo que el jabalí es uno de los animales más grande de tuberculosis que pasará cuando se extienda al ganado de los ganaderos de alrededor y cuando en monfrague se produzca accidente tras accidente que diran esos señores que ahora aplauden tal teoría esos que cuando se queman los montes no veo a ninguno trabajando para llevarlos agua o comida a los animales, cuando los animales salvajes se acerquen a los contenedores de los pueblos a buscar comida pq en el parque no hay..... .. ... ....ehhhhh y NO SOY CAZADOR pero si he tenido accidente en monfrague con un ciervo a las 3 de la tarde .