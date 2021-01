Movilidad y restricciones "laxas" desbocan la curva de contagios en Extremadura

No se si es adrede pero hay un error sobre el plan de navidad que se repite constantemente. El plan de navidad se cancela solo en parte. No se todos los puntos que recogía ese plan pero uno de ellos que se canceló fue la entrada de allegados, sin embargo se mantuvo la entrada de familiares. No es que ya la estuvieran liando parda los familiares que entraran antes del 20, si no que se permitió que se siguiera liando parda dejándoles entrar entre el 23 y 6 de enero. Por otro lado, que sensibilidad desmostró el gobierno de Extremadura para un sector de la población que llevaba 3 meses sin ver a sus familiares consanguíneos, sin embargo que poca demostró con los allegados de illa que igualmente llevaban esos 3 meses sin ver a sus seres queridos. Ahora con la norma del salvoconducto, está siendo lo mismo. Una medida liberticida, basada en jerarquías y privilegios. Un allegado y sin salvoconducto lleva sin moverse océanos de tiempo al no haber ningún Dios que le ampare.