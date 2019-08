Catalina Santos: «No digo blanco ni negro, ¿no es peor la nuclear?»

«¿Por qué va a ser que no? Al final esa energía nos va a hacer más falta que la que tenemos ahora. ¿No es peor la nuclear?», plantea Catalina Santos, de 78 años y vecina de toda la vida de Montánchez. «¿Qué daño puede hacer? No entiendo por qué cuentan que va a perjudicar al turismo cuando aquí la gente va a seguir viniendo», agrega y reconoce que quienes están a favor del proyecto no lo manifiestan alto y claro en el municipio. Ella precisamente estuvo en la concentración que hubo en la plaza del pueblo, pero más movida por la curiosidad, dice, que por tener una opinión clara: «Yo no digo ni blanco ni negro». No participó en la consulta popular en la que salió que el 86% de los vecinos está en contra de los aerogeneradores.