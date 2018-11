La odisea con el galgo en mitad de la A-5

«La tarde del día 17 de octubre viví un episodio absolutamente surrealista». Así recuerda la periodista extremeña Sara Solomando lo que le sucedió hace un par de semanas cuando conducía por la A-5 en dirección a Madrid, muy cerca de Miajadas, y se topó con un animal en mitad de la calzada. Primero vio que el coche que le precedía hacía una maniobra brusca («como si hubieran dado un volantazo», explica) y enseguida comprobó que la causa era un galgo en mitad de la carretera, de pie, justo en la línea que delimita los dos carriles de ese sentido. «Puse los intermitentes, paré en un lateral y llamé al 112 para avisar de que había un animal en mitad de la calzada. Y entretanto, con el chaleco reflectante traté de advertir desde el arcén a los demás conductores del peligro que había en el centro de la carretera», recuerda. El animal continuó inmóvil en medio de la calzada mientras los coches lo esquivaban, hasta que Solomando consiguió atraerlo hasta ella y sujetó a la galga haciendo un nudo corredizo con una correa que tenía en el maletero para retener bultos.

«Esperé 20 minutos, porque en el 112 me dijeron que vendría alguien a recogerlo. Llamé de nuevo porque tenía prisa y les conté que había conseguido sacarla de la calzada y que estaba con ella en el arcén esperando a que vinieran a por ella. Entonces me respondieron que iban a venir del servicio de Mantenimiento de Carreteras, pero que ellos no se podían hacer cargo del animal, así que, si quería, la podía coger yo y dejarla en otro sitio». «Y yo les insistía --añade-- ¿Pero cómo voy a hacer eso? ¿Me paro para intentar evitar que el animal provoque un accidente y lo dejo ahora abandonado en otro sitio para vuelva a la carretera a poner a alguien en peligro?», recuerda, sorprendida aún por el episodio, que fue narrando a través de sus redes sociales.

En ese momento, que ya empezaba a caer el sol, pensó incluso en desviarse por un camino para dejar al animal en alguna finca que viera vallada. Pero mientras cavilaba llegó el operario de Mantenimiento de Carreteras, que le confirmó que en ellos tenían prohibido recoger a animales vivos de las calzadas y se ofreció a acompañarla al cuartel de la Guardia Civil más próximo, para ver si allí se podían hacer cargo del perro. Así que Sara Solomando cargó al animal en su coche y fue al cuartel de Miajadas.

En su coche

«Allí al principio los agentes me dijeron que ellos no podían quedarse con la perra porque no había ningún protocolo que regulara eso; que no podían hacer nada. Y yo solo pensaba que la perra no era mía, que yo me había parado, hacía ya más de dos horas, con toda mi buena intención para evitar que el animal pudiera causar un accidente y que al final nadie me daba una solución más allá de que yo me hiciera responsable de la perra o la abandonara en otro sitio». Sin embargo, después de varias llamadas consiguieron contactar con la perrera municipal de Miajadas, que aceptó ocuparse del animal. «Me parece surrealista que no haya ningún protocolo para estos casos, que fue lo que me dijeron tanto el 112, como Demarcación de Carreteras y la Guardia Civil ¿Entonces, si me encuentro un animal en la carretera? ¿Lo dejo?», concluye.