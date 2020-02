Los partidos muestran su «apoyo unánime» a las protestas agrarias

Apoyo unánime desde la esfera política a las «legítimas» reivindicaciones del campo extremeño, aunque con distintos matices. Los problemas del sector primario coparán buena parte del pleno que la Asamblea celebrará mañana y ayer tras la Junta de Portavoces todos los partidos se situaron del lado de agricultores y ganaderos. «Hoy es un día para estar con el campo extremeño y mostrar el máximo respeto por sus protestas», defendió la portavoz socialista, Lara Garlito, que destacó que hoy mismo echará a andar la comisión parlamentaria de estudio sobre los precios justos para el campo propuesta por la Junta.

Según Garlito, tanto el Gobierno de España como el extremeño trabajan para dar solución a los problemas del sector. La diputada recordó además que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ya se ha mostrado en contra de un posible recorte de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) y reiteró que «todos» están del lado de los agricultores.

Sin embargo, para la portavoz del PP en la Asamblea, Cristina Teniente, «no es momento ni de comisiones ni de mociones», sino de «medidas legislativas» en los boletines oficiales del Estado o la Unión Europea. Frente a la comisión de estudio que plantea el PSOE, Teniente aseguró que el diagnóstico «ya está hecho» y que lo que quieren agricultores y ganaderos son soluciones. En este sentido, la diputada popular instó a la Junta a «negociar a cara de perro» la nueva PAC para que no se pierda «ni un solo euro», ya que lo contrario sería dar «la puntilla» al campo extremeño ahora que en Bruselas «se está afilando la tijera». Por su parte, David Salazar, de Ciudadanos, mostró el apoyo de su grupo a las movilizaciones agrarias porque son justas y suponen «una llamada de atención a los políticos» ante la situación insostenible que padece el sector primario y sobre la que «no se puede hacer demagogia».

Para Salazar, el problema del campo es complejo y requiere de análisis que no son sencillos. «No podemos decir que el SMI es el causante de todos los males ni tampoco decir que no ha influido, como tampoco se puede señalar que el problema está solo en el origen, en los precios, y no también en la cadena de valor», defendió el diputado de la formación naranja, que insiste en su idea de crear una plataforma en defensa del sector.

Finalmente, para Álvaro Jaén, de Unidas por Extremadura, es «una buena noticia» que las agendas mediática y social sigan hoy marcadas por las reivindicaciones del campo y sobre todo por la necesidad de elaborar una ley que asegure unos precios mínimos para el mantenimiento de las explotaciones agrícolas. También Vox (sin representación en la Asamblea) mostró ayer su respaldo a las propuestas de los agricultores acudiendo a las movilizaciones en varios puntos de la región.

pleno de mañana/ En una semana intensa de movilizaciones para el campo (el viernes hay prevista otra manifestación convocada por La Unión y Aseprex en Mérida), los problemas que afectan al sector coparán buena parte del pleno ordinario que la Asamblea celebra mañana. La sesión arrancará con las perguntas al presidente de la Junta: la de Unidas por Extremadura sobre los motivos que le llevaron a situar el aumento del SMI como la causa del aumento del paro en el sector agrario, y la del PP sobre si considera que las movilizaciones están organizadas «por la derecha terrateniente y carca», como señaló UGT. Por su parte, Cs preguntará si habrá recortes en Extremadura.

Además, a iniciativa del PP se planteará disponer de los fondos necesarios para apoyar a los agricultores y ganaderos, con enmiendas de adición formuladas por Cs y Unidas Podemos. Se verá, asimismo, una propuesta de pronunciamiento sobre precios mínimos en la agricultura, formulada por UP y con una enmienda de sustitución del PSOE.