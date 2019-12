Problemas puntuales en los hospitales

La falta de médicos en los próximos años no generará problemas solo en la Atención Primaria, aunque en los hospitales las necesidades podrían ser más puntuales y concretas. Según las previsiones que maneja el SES y que dio a conocer recientemente a los representantes de los trabajadores, entre el 2020 y el 2024 se jubilarán en Extremadura 351 médicos especialistas del ámbito hospitalario, pero en ese tiempo está previsto que terminen la especialidad unos 412 residentes. Grosso modo, esto supondría que las necesidades podrían estar cubiertas, que hay relevo formado en las nuevas generaciones (aún teniendo en cuenta que no todos los residentes se quedan luego en la comunidad), pero pueden producirse desajustes en función de las especialidades. «En algunas como Dermatología, Oftalmología, Radiodiagnóstico... sabemos que habrá más problemas, pero la solución puede ser más fácil que en Atención Primaria porque son menos plazas», apunta Carlos Arjona, presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Extremadura. No obstante, tampoco hay que perder de vista que los problemas no están por llegar, sino que el déficit de especialistas ya se deja notar desde hace algunos años en el Servicio Extremeño de Salud, ya que hay cerca de 70 plazas vacantes. Aún así, hay que recordar que esa cifra puede variar ya que actualmente se están resolviendo varios procesos selectivos y hay otros en marcha.