De profesión artesano

Único, hecho a mano, diferente, con alma e incluso con años de historia y tradición. La de toda una familia como la de María José Rodríguez, la única artesana que realiza las emblemáticas gorras de Montehermoso siguiendo el legado de su bisabuela; la de Elisabeth Muñoz quien hace apenas seis meses se ha estrenado como autónoma en el mundo del cuero; o la pasión que mantiene en un pequeño pueblo de Las Hurdes Miguel Muñoz con una década de experiencia entre el macramé y el cobre.

«La artesanía tiene alma, cada pieza es mucho más que lo que se ve y la experiencia de la compra es mucho más cercana y sensorial, está centrada en el sentimiento y en la emoción, y ese es nuestro principal valor», cuenta José Ignacio Albalá, gerente de la Asociación Extremeña para la Promoción de la Artesanía (Artesanex).

La región cuenta con 277 talleres que aparecen inscritos en el Registro de Artesanos de Extremadura. Según los datos facilitados por la administración, son casi una veintena más que hace un año pero cuatro menos que en el 2016. Aun así hay estudios que apuntan a que son cerca de 700 empresas las que se dedican al sector de la artesanía en la comunidad. «Todo lo que está relacionado con la alimentación se queda fuera de tener esa denominación en Extremadura, aunque en otras comunidades sí se incluye en el mundo artesano». Es la Ley de Artesanía la que define el concepto: «la actividad de creación, producción, transformación o reparación de bienes y la prestación de servicios realizadas mediante un proceso en el que la intervención personal constituye un factor predominante y que da como resultado un producto final individualizado no susceptible de una producción industrial totalmente mecanizada o en grandes series, teniendo la actividad desarrollada un carácter preferentemente manual», reza la norma. Y es esa ley la que regula también en la comunidad los oficios susceptibles de ser artesanos y los criterios a cumplir.

Bajo esta norma de base, el sector ha capeado la crisis económica aún con las debilidades que arrastra desde hace años. «Sufrimos un agravio comparativo porque no se nos permite aplicar el IVA cultural ni tenemos un tratamiento fiscal o un régimen jurídico especial como sí se indica en la ley de artesanía. Nos tratan como meros productores de bienes de consumo», lamenta Albalá.

Y esto, a su juicio, está también detrás de otro de los problemas del sector: la falta de relevo generacional que ya ha hecho desaparecer algunos oficios tradicionales en la comunidad. El último listado oficial incluye una treintena de oficios en riesgo de desaparecer y otra veintena que no tienen actividad en la región. «La edad media del artesano en Extremadura está entre los 54 y los 58 años. Es una población envejecida porque sobre todo falta formación, no hay centros ni canales para encontrar la manera de formarse y los artesanos no tienen capacidad económica para poder costearse un aprendiz».

El problema colea desde que en torno a los años 80 se rompiera esa dinámica de pasar el oficio de padres a hijos y aunque se ha intentado poner remedio con el cheque aprendiz que auspició la Junta hace dos años, «el principal problema continúa siendo la primera fase de la formación». ¿La solución? «Crear al menos dos escuelas de oficios artesanos; se formarían nuevos artesanos y también nuevas empresas. Hay nichos de mercado en los que podrían ganarse la vida perfectamente nuevos artesanos».

De los 277 talleres que aparecen oficialmente inscritos en el resgistro extremeño, casi el 40% lo concentran artesanos de la madera (carpinteros, ebanistas...) y otro 25% autónomos del sector cerámico y metalúrgico. Pero sigue habiendo otros oficios tan exclusivos como Luthier, elaboración de mosaicos, de cencerros, de sillas o peletería.

Para actualizar la evolución del sector y su situación actual, la Consejería de Economía e Infraestructura, a propuesta de Artesanex, acaba de publicar una resolución con un nuevo repertorio de oficios artesanos (el actual era de 2012) en el que se describen un total de 104 oficios y especialidades artesanas y en el que se incluyen algunos nuevos como el de peinetero –elaboración de peinetas– surgido recientemente en Badajoz. El nuevo listado también actualiza la lista de oficios sin actividad o en riesgo de desaparición en la comunidad. Entre estos últimos se incluyen sectores muy emblemáticos en la región como los que trabajan las fibras naturales (mimbre, bálago...) o el cobre de Guadalupe, mientras otros como la cestería, la hojalatería o la curtiduría ya están extinguidos. «Eran señas de identidad de Extremadura, pero ya se han perdido», prosigue Albalá.

Por eso el futuro preocupa. «Hay un competidor muy fuerte y difícil: el gigante asiático y Amazon», apunta. Contra eso, dice, solo queda hacer una mayor promoción de la artesanía extremeña. El reto está también en saber aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías pero eso también requiere formación y supone una carga más de trabajo ademá de fabricar, vender y administrar las cuentas. «Hay artesanos que ya están haciendo un gran trabajo ahí, pero sigue siendo un reto pendiente especialmente para los más mayores y menos asiduos a las nuevas tecnologías».

De momento, los propios talleres y las ferias de artesanía son la principal vía de comercialización y a esto contribuye de manera muy efectiva la Red de Centros de Artesanía formada por seis salas de promoción que funcionan en colaboración con las dos diputaciones provinciales y que son un escaparate y un canal de comercialización fundamental para los artesanos. Hay seis salas de este tipo repartidas en varios puntos de interés de la región y solo en Cáceres están a la venta más de 10.000 piezas diferentes, cuenta el gerente del colectivo. «La gente está valorando hoy mucho más lo hecho a mano, pero el sector necesita un impulso de las administraciones todavía mayor», concluye.