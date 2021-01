Los proyectos de litio se lanzan al 2021

No es un ‘ser o no ser’ pero, con la carrera del litio lanzada en toda Europa, casi. Los promotores de los proyectos en torno al litio en Extremadura se encomiendan al año que acabamos de estrenar con pasos que pueden llegar a ser determinantes para sigan o no adelante las iniciativas que abanderan. Ahora mismo Extremadura tiene sobre la mesa dos proyectos para extraer litio (el de Cáceres se ha reactivado y el de Cañaveral avanza sin contratiempos) y un tercero para fabricar baterías de litio (en Badajoz). La fase en la que se encuentran cada uno de los proyectos mineros es muy distinta y las vicisitudes en cada caso también, por lo que el recorrido que las empresas se marcan para este 2021 poco tiene que ver. En cuanto al proyecto industrial, prevé iniciar el año dando los primeros pasos para obtener la licencia de obras de las instalaciones que construirá en la plataforma logística de Badajoz. Con todo eso, tanto Lithium Iberia como Phi4tech (la firma detrás de la fábrica de baterías anunciada en Badajoz) coinciden en el horizonte de 2023 para poner en marcha sus respectivos proyectos; y para que sea posible, los próximos 12 meses son determinantes. En cuanto al proyecto minero de Infinyty Lithium en Cáceres, acaba de relanzarse con el visto bueno parcial a uno de los permisos y no avanzan para este año mucho más allá del objetivo de contar también con el segundo permiso y de doblegar la resistencia de una parte de la ciudad al proyecto con una campaña de difusión sobre el proyecto.

Cañaveral: Concesión de explotación para finales del 2021

De los dos proyecto mineros en liza es el que de momento avanza a más ritmo y en la planificación de Lithium Iberia para este año se incluye solicitar en el primer semestre el pase a concesión de explotación y poder contar con el visto bueno de la Junta de Extremadura antes de que concluya el año, aunque una vez que entreguen la documentación, los plazos dependerán de lo que tarde la administración en analizar todo el proyecto.



En estos momentos la empresa trabaja en los análisis en laboratorio de los testigos que sacaron en el terreno, para terminar de concretar la fase de concentrado y la de hidrometelurgia (encontrar la forma más eficiente de recuperar el litio adherido al mineral que se saca) mientras define la respuesta al documento de alcance que le trasladó la Junta en otoño. «Es un documento muy detallado en el que se nos pide inventariar las condiciones de flora y fauna, por lo que el documento medioambiental que recoja todos los puntos no se presentará hasta el verano», explican desde Lithium Iberia. Aun así, la fecha les cuadra con el plazo que deberían cumplir para entregar toda la documentación (proyecto de explotación, plan de restauración y el documento de impacto ambiental) que exige el pase a concesión de explotación si lo piden, como pretenden, en el primer semestre. «Somos optimistas y estamos intentando que el informe sea muy preciso para que no haya contratiempos y antes de final de año tengamos el informe favorable», apuntan. Y se muestran optimistas tanto con la tramitación («quien vea cómo se está trabajando en el proyecto y en el terreno no puede tener dudas»), como con el futuro de la mina («los análisis nos indican que hay litio y en un volumen muy importante») y impacto que su puesta en marcha puede tener en la zona: «estamos convencidos de que puede generar un antes y un después, no solo en la zona en la que está previsto, sino también a nivel autonómico y estatal, porque puede generar otra industria estatal», subrayan en Lithium Iberia.



Para llegar a ese punto, la empresa pretende avanzar también en el 2021 los proyectos constructivos de las dos plantas que levantarán junto a la mina, en los mismos terrenos de Las Navas: una planta de concentrado (en la que se extrae el litio del mineral que saquen) y una planta de hidrometalurgia (en la que ese litio se transforma en el hidróxido o el carbonato que luego se emplea en los procesos industriales). El objetivo es poder presentar los proyectos en el Ayuntamiento de Cañaveral en cuanto tengan el visto bueno al permiso de explotación, aunque eso sitúa ya estos pasos en el horizonte de 2022, que sería el año en el que tendrían que empezar a construir las naves para cumplir con su plazo de iniciar en 2023 l extracción.

Badajoz: Los primeros pasos de una fábrica de baterías

«A principios del 2021 se presentará en el Ayuntamiento de Badajoz el proyecto para tramitar la licencia y podremos dar a conocer ya los clientes para los que vamos a trabajar», apuntan en Phi4tech sobre la planificación de este proyecto para el próximo año. La empresa trabaja desde hace meses con la administración en todas las instalaciones de necesarias para la planta que levantará en la plataforma logística, con 120.000 metros cuadrados en dos parcelas. Las obras, en todo caso no arrancarían hasta el 2022.



¿Mientras tanto? La empresa tiene una planta piloto en Noblejas (Toledo) donde está la sede de la empresa y donde van a instalar este año una réplica de la fábrica que se quiere poner en marcha en Badajoz en el 2023. El calendario con el que trabajan va de momento paralelo al de su socio estratégico, Lithium Iberia. «Nuestro deseo es contar con litio extremeño porque así estaremos apostando por una industria muy potente. Pero si no lo hay, buscaremos nuestras fuentes de litio en Europa (hay una en República Checa y otro proyecto avanzado en el norte de Portugal) pero nuestro compromiso es firme en Badajoz», insisten en Phi4tech. El prototipo que fabricarán está definido y a la espera de que obtenga en la próximas semanas los certificados externos que quieren que lo avalen.

La inversión total asociada al proyecto son 400 millones de euros cuando la fábrica esté a pleno funcionamiento. Comenzarán con 2 gigas y el techo lo habían situado en 10, aunque no descartan llegar a incrementarlo porque tienen ahora a clientes potenciales en la industria de la automoción que les están demandando 40 gigas para una producción de hasta 800.000 vehículos eléctricos. «Somos conscientes de que los tiempos se están acelerando y de que la lucha por la disminución de carbono va a ir mucho más rápida con los fondos europeos de recuperación» apuntan en la empresa.

Cáceres: Reactivar el proyecto con nuevos permisos

La iniciativa de Infinity Lithium para abrir una mina en Cáceres se ha reactivado en las últimas semanas del 2020. Por un lado, ha obtenido un permiso restringido de investigación, lo que vuelve a darle autorización para estudiar la presencia de litio aunque sea únicamente en 475 de las 1.329 hectáreas que pretendía. Por otro lado, la empresa acaba de poner en marcha una campaña de imagen en la que anuncian más de 1.000 empleos directos e indirectos con su proyecto minero y otra de difusión en la que pretenden doblegar la resistencia que hay en la ciudad a esta iniciativa. Más allá de esas cuestiones, el horizonte del 2021 está condicionado en gran medida por las decisiones que tome la Junta de Extremadura y en concreto, por la respuesta que la Dirección General de Minas dé al otro permiso de investigación solicitado. El que se ha autorizado ahora es en realidad el segundo (Ampliación Valdeflores) y queda por dar respuesta al primero (Valdeflores).



La previsión es que puedan contar con él y que la respuesta llegue «en el primer trimestre del 2021», responde la empresa de forma escueta. Tras ese paso, en el primer semestre del 2021 podrían tener listo el Estudio Técnico de Ingeniería, que es el estándar tecnológico internacional que se requiere para financiar los proyectos. Una vez que se obtenga ese estudio, se solicitará el pase a concesión de explotación «con el estudio de impacto ambiental y con todas las autorizaciones pertinentes», proyectan, aunque no concretan ya la fecha que se estima para ese paso. Sí que inciden en que «paralelamente» solicitarían al Ayuntamiento de Cáceres la modificación del plan general que requiere la mina de litio para que se autorice el nuevo uso del suelo afectado.